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Владельцам погибшей в СКО птицы выплатят компенсацию по рыночной стоимости

17 Сентября 2020, 15:35
Владельцам погибшей в СКО птицы выплатят компенсацию по рыночной стоимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Владельцам домашней птицы, погибшей от птичьего гриппа в СКО, выплатят компенсацию по рыночной стоимости. Об этом сообщила вице-министр МСХ РК Гульмира Исаева, отвечая на вопросы СМИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

«Республиканский эпизоотический отряд выплатит стоимость ущерба владельцам павшей домашней птицы на основании среднемесячных рыночных цен, которую определит специальная комиссия при акимате Северо-Казахстанской области», - проинформировала вице-министр.

Чтобы получить компенсацию, владельцы должны будут подать заявление. Денежные средства будут перечислены на карту. При этом необходимо, чтобы падеж был официально зафиксирован с составлением комиссионного акта утилизации трупов пострадавших животных.

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«Чтобы каждый владелец погибшей птицы смог получить положенную законом компенсацию, мы с самого первого дня начали фиксировать гибель и актировать случаи утилизации», - добавила Гульмира Исаева.

Напомним, в семи районах Северо-Казахстанской области с 9 по 16 сентября зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов. Сейчас в регионе принимаются меры против распространения высокопатогенного гриппа птиц: завозят вакцины, дезинфицируют территории, уничтожают трупы погибших животных.

Кроме того, с сегодняшнего дня введены временные ограничения на вывоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц из Тимирязевского, Жамбылского, Кызылжарского, Тайыншинского, Шал акына, им. Г.Мусрепова, им. М.Жумабаева районов Северо-Казахстанской области.

По данным Комитета ветнадзора и контроля МСХ РК, заболевание могло быть занесено на территорию Северо-Казахстанской области дикими перелетными птицами.



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