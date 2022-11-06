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Владельца магазина одежды привлекут к ответственности из-за давки в Шымкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Ноября 2022, 19:50
Владельца магазина одежды привлекут к ответственности из-за давки в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Владельца магазина спортивной одежды, который устроил распродажу товаров по акции, привлекут к административной ответственности из-за образовавшейся давки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

«5 ноября в одном из торговых домов, расположенных по улице Тауке хана в Шымкенте, владелец магазина организовал акцию по продаже спортивной одежды по низким ценам. У магазина собралось большое количество местных жителей. При открытии заведения произошла давка. На место сразу же прибыли участковые инспекторы опорного пункта, которые обеспечили общественный порядок. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Полицейские Енбекшинского РУП установили владельца магазина. Это местный житель, которого привлекут к административной ответственности по статье 488-1 КоАП РК.

Позже в сети появилось видео с извинениями самого владельца магазина. Он признался, что такая ситуация произошла из-за того, что он заранее не сообщил об акции в компетентные органы.

Фото: кадр из видео

Видео   МВД РК   Шымкент   Общество  
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