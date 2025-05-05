ВКО получит противопожарную технику на 100 млрд тенге

Финансирование в объеме свыше 100 млрд тенге предусмотрено из внебюджетных источников. Согласно заявкам региона, 60 млрд тенге направят на приобретение техники, еще 28 млрд — на внедрение системы раннего обнаружения возгораний. Оставшиеся 21 млрд будут использованы на развитие лесных питомников. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, во время поездки в регион.

- В этом году для нужд лесного хозяйства ВКО планируется закупить 47 автоцистерн, 43 трактора и 34 мобильных комплекса для тушения лесных пожаров. Техника будет передаваться в лизинг лесохозяйственным учреждениям. И в 2025 году все потребности области в оборудовании для противопожарной безопасности, по поданным заявкам, будут полностью покрыты, — отметил Ерлан Нысанбаев.

Фото: УВП ВКО

Дополнительно рассматриваются меры по укреплению кадрового потенциала и улучшению условий труда в отрасли. Ведомство подчеркивает важность готовности лесных служб к чрезвычайным ситуациям и своевременного реагирования в условиях жаркой и сухой погоды, прогнозируемой синоптиками.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону в лесных хозяйствах продолжаются работы по очистке территорий от горючих остатков. А также началась посадка деревьев. В этом году в регионе планируют высадить почти 16 млн ​​деревьев.

Ранее сообщалось, что леса ВКО защитят «умными» вышками.