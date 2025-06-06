Единство в действии: встреча с активом ВКО началась с исполнения гимна

В обсуждении приняли участие депутаты маслихатов, представители НПО и общественности, а также руководители управлений, департаментов, акимы городов и районов.

Фото: Инфоцентр ВКО

Аким ВКО отметил, что развитие региона строится в соответствии с обозначенными Президентом стратегическими приоритетами.

- Сегодня Восточно-Казахстанская область демонстрирует устойчивую динамику — растут объёмы инвестиций, промышленного и сельскохозяйственного производства. Только в этом году мы планируем привлечь более 1 триллиона тенге инвестиций, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Он также акцентировал внимание на комплексном подходе к инфраструктурному развитию: ремонт 1500 км дорог, строительство аэропортов в отдалённых районах, формирование транспортно-логистического хаба.

- Наша задача — не просто строить дороги и школы, а создавать среду, в которой человеку комфортно жить, учиться и развиваться, — отметил аким.

Особый интерес участников вызвали проекты в сфере туризма и социальной политики. К 2030 году регион планирует привлекать до миллиона туристов ежегодно, в том числе за счёт развития горнолыжного комплекса «Анатау» и медицинского туризма.

В социальной сфере приоритетами остаются строительство новых школ, модернизация колледжей, доступ к чистой питьевой воде, развитие здравоохранения и реабилитационной инфраструктуры.

Член Национального курултая Ольга Кузовлева обратила внимание на развитие неправительственного сектора и реализацию программы «Дети Казахстана». В рамках поручения Президента в ВКО открыт ещё один ресурсный центр для детей с особыми образовательными потребностями. Это важный шаг к обеспечению инклюзивности и поддержки каждой казахстанской семьи.

Фото: Инфоцентр ВКО

От депутатского корпуса выступила Марина Быкова, депутат областного маслихата. Она подчеркнула значимость инициативы Президента объявить 2025 год Годом рабочих профессий.

Фото: Инфоцентр ВКО

- Развивается система дуального обучения, действуют меры государственной поддержки — всё это позволяет не только укреплять рынок труда, но и решать проблему дефицита квалифицированных кадров в различных отраслях, — отметила она.

Участники встречи также обсудили эффективное распределение средств, возвращённых в страну из-за рубежа. В частности, они направляются на строительство и оснащение социально значимых объектов — многопрофильной больницы в Риддере и Центра гематологии в Усть-Каменогорске.

Советник Президента Малик Отарбаев отметил важность вклада каждого в реализацию задач государства и формирование зрелого гражданского общества. Он подчеркнул важность развития гражданской ответственности, борьбы с социальным иждивенчеством и формирования внутренней культуры у граждан.