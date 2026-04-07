ВКО обострилась кадровая проблема в образовании — 48 школ без директоров

О дефиците управленческих кадров и нехватке педагогов в регионе сообщили в управлении образования. По словам руководителя ведомства Куата Окасова, сегодня без директоров работают 48 общеобразовательных учреждений. При этом проблема носит не формальный, а системный характер. Педагоги все чаще отказываются от управленческих должностей.

— Мы видим, что многие учителя не стремятся занимать позиции директоров. Ответственность высокая, а мотивации недостаточно. В результате в регионе сформировался дефицит руководителей школ, — отметил Куат Окасов.

Параллельно сохраняется и нехватка педагогов — всего региону требуется около 100 специалистов. Особенно остро вопрос стоит в отдаленных территориях. В числе проблемных называют районы Алтай, Маркаколь, а также Уланский район, несмотря на его близость к областному центру.

В управлении образования отмечают, что рассматриваются различные механизмы привлечения кадров, включая программы переселения и стимулирующие меры.

Между тем сами представители системы образования говорят о причинах, которые делают должность директора все менее привлекательной.

— Это очень сложная и ответственная работа. При этом зарплата часто ниже, чем у учителей, и нет возможности компенсировать разницу за счет дополнительных учебных часов. Кроме того, директор отвечает за все — не только за учебный процесс, но и за любые ситуации с детьми, даже вне школы. К этому добавляются вопросы ремонта, содержания зданий, благоустройства территорий. И далеко не всегда на это хватает бюджетных средств, приходится искать спонсоров среди предприятий. В таких условиях многим проще остаться учителем, заниматься своим предметом и не брать на себя весь этот объем задач, — рассказал один из бывших директоров школы, недавно вышедший на пенсию.

Вопрос кадрового обеспечения остается одним из ключевых для системы образования региона, особенно на фоне растущей нагрузки и требований к качеству обучения.

