ВКО может стать ключевым логистическим хабом Большого Алтая — Сактаганов

На Международной конференции субрегионального сотрудничества «Наш общий дом — Алтай», проходящей в китайском городе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов представил масштабное видение развития региона как одного из ключевых центров международного сотрудничества, туризма, промышленности и логистики в Большом Алтае, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

В своем выступлении глава региона отметил, что Алтай сегодня становится территорией новых возможностей, где уникальное природное и культурное наследие сочетается с масштабными инвестиционными проектами, развитием инфраструктуры и укреплением международного партнерства.

— Сегодня Алтай становится не только территорией добрососедства, но и важной площадкой для развития международной кооперации, взаимовыгодного партнерства и продвижения совместных инициатив, — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Особое внимание аким ВКО уделил развитию транспортно-логистического потенциала региона. По его словам, Восточный Казахстан намерен стать ключевым транспортным узлом между Китаем, Россией и Монголией.

Фото: акимат ВКО

За последние годы в регионе реализован ряд крупных инфраструктурных проектов. В 2024 году по поручению Президента Казахстана был построен крупнейший в стране и Центральной Азии мост через Бухтарминское водохранилище. За три года ремонтом и реконструкцией охвачено около 1,5 тысячи километров автомобильных дорог, ведется строительство новых аэропортов в Катон-Карагайском и Зайсанском районах.

Благодаря развитию транспортной инфраструктуры время прохождения грузов через регион уже сократилось почти на сутки. Продолжается реконструкция пограничного перехода «Майкапчагай» на казахстанско-китайской границе, планируется модернизация пограничного поста «Уба» на границе с Россией и ремонт моста через реку Ульба в Шемонаихинском районе.

Фото: акимат ВКО

Одним из важных направлений развития глава региона назвал расширение международного авиасообщения.

— Мы рассчитываем на поддержку в открытии прямого авиарейса Усть-Каменогорск — Урумчи — Усть-Каменогорск. Реализация данного проекта будет способствовать расширению делового сотрудничества, туристических обменов и созданию новых возможностей для развития двусторонних связей, — отметил аким области.

Центральной инициативой выступления стало предложение по созданию нового международного туристического коридора «Канас — Маркаколь».

Нурымбет Сактаганов выразил надежду на поддержку китайской стороны в открытии нового туристического перехода в районе озера Маркаколь. По его словам, реализация проекта позволит объединить уникальные природные территории двух государств и создать новый центр международного экологического туризма.

Фото: акимат ВКО

Туристы из Китая смогут посещать Маркакольский и Катон-Карагайский районы, знакомиться с природой и культурой Казахстана, а казахстанские путешественники получат возможность посещать туристические объекты в районе озера Канас. Кроме того, новый маршрут станет частью перспективного туристического кольца, объединяющего регионы Казахстана, Китая, России и Монголии.

По словам акима области, Восточный Казахстан уже сегодня готов принимать до одного миллиона туристов ежегодно. Помимо Маркаколя и Катон-Карагая, значительным туристическим потенциалом обладают Риддер и побережье Бухтарминского водохранилища.