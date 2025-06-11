ВКО атакуют клещи: 3,5 тысячи укушенных, четверо - с энцефалитом

От укусов клещей пострадали 3,5 тысячи человек, из них около тысячи — дети. Такие данные привели в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Больше всего обращений поступило из Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая, Катон-Карагайского и Уланского районов — традиционно самых «клещевых» зон области.

Иммуноглобулин, который необходимо ввести в первые 96 часов после укуса, получили 3191 пострадавший. Почти 300 человек остались без профилактики — кто-то обратился слишком поздно, кто-то отказался, часть уже была привита или имела медотвод. Некоторые пострадали за пределами эндемичных зон.

— Иммуноглобулин эффективен только в первые 96 часов. После этого он уже не помогает. К сожалению, многие приходят слишком поздно, — сообщили в ведомстве.

Клещевой энцефалит лабораторно подтвердили у четырёх человек: по одному случаю выявлено в Усть-Каменогорске и Риддере, два — в Катон-Карагайском районе. Болезнь Лайма обнаружена у восьми жителей: трое из Усть-Каменогорска, трое — из Алтайского района, двое — из Риддера.

— Клещи переносят не только энцефалит и боррелиоз. В регионе встречаются и другие инфекции, например эрлихиоз. Даже при наличии прививки важно наблюдаться у врача, — отметили специалисты.

По данным департамента, в медицинских учреждениях области иммуноглобулин в наличии. Однако профилактика — прежде всего личная ответственность. Защитная одежда, репелленты и регулярный осмотр тела — простые, но эффективные меры защиты.

Санитарные врачи напоминают: сезон активности клещей длится с апреля по июль. Особенно опасны прогулки по высокой траве, посадкам и лесам без защитной одежды.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растёт число заражений клещевым энцефалитом.