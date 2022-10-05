Включить воздушную гавань Балхаша в программу развития аэропортов страны поручил Президент

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Целесообразно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш. Воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны. Нужно также рассмотреть возможность открытия новых авиа- и железнодорожных маршрутов с учетом сезонности и туристического потока. Только благодаря таким комплексным мерам, Балхаш станет притягательным местом для внутреннего, а в перспективе и международного туризма. Поручаю Правительству совместно с акиматом области проработать эти вопросы и предусмотреть соответствующие мероприятия в Комплексном плане развития города», - сказал К. Токаев.

Фото:inkaraganda.kz