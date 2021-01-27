Включить ветеринарных врачей в перечень гражданских служащих предлагает мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внести ветеринарных врачей в перечень гражданских служащих предлагает депутат Мажилиса Парламента РК Гульнар Бижанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе встреч во время предвыборной компании практически в каждом ауле Карагандинского региона жители настойчиво поднимают вопрос отсутствия ветеринарных врачей и ветеринарных пунктов на селе. Аналогичные запросы неоднократно направлялись мне и на аккаунт в Facebook от представителей других регионов. Данная проблема не нова. Сельская ветеринария, которая стоит на передовой линии по борьбе с опасными инфекциями, в результате многочисленных реорганизаций пришла в упадок. Периодически в стране происходят вспышки опасных и для человека инфекционных заболеваний», - отметила Гульнар Бижанова, озвучивая запрос на имя Премьер-Министра РК на пленарном заседании Мажилиса.

К примеру, летом этого года, по ее словам, от вирусного заболевания под названием нодулярный дерматит пало значительное количество КРС. Лошадей в этом году также поражает вирусное заболевание, от которого гниют ноги.

«А ведь это мясо попасть может и на столы! Каковы будут последствия, можно только догадываться. Особо следует отметить, что основной объем средств, направленный на кредитование программы «Бастау Бизнес», осваивается именно в сельской местности. В основном, для развития собственного дела приобретается скот. А как известно, заемные средства надо вернуть с процентами. Да, государством предоставляется шанс для открытия собственного дела в аулах. Но в то же время не создается достаточных условий для его развития. Крупные недоработки в вопросах сельской ветеринарии, наоборот, способствуют тому, что многие участники проекта загоняются в долговую кабалу», - пояснила Гульнар Бижанова.

Депутат подчеркнула, что у ветеринара в настоящее время нет определенного статуса, заработная плата низкая, не отвечает фактической трудоемкости, опасности. Нет единых прейскурантов цен на услуги. Нет элементарных условий для работы.

К примеру, в Карагандинской области по состоянию на начало прошлого года в 90% сельских округов отсутствуют здания ветпунктов с соответствующей инфраструктурой.

«Поднимая эту острую проблему перед Правительством, предлагаем следующие пути решения: ввести ветеринарных врачей в перечень гражданских служащих; на уровне акиматов сельских, поселковых округов выделить штатные единицы государственных ветеринарных врачей для оказания государственных услуг; рассмотреть вопрос единой нормы нагрузки для врачей и единый прейскурант цен для проведения ветеринарных манипуляций», - добавила Гульнар Бижанова.

Также депутат предложила включить в проект «Ауыл – ел бесігі» и в систему региональных стандартов индикатор в виде строительства в опорных и спутниковых селах типовых ветеринарных пунктов со всей соответствующей инфраструктурой, что решило бы массу проблемных вопросов.

«Одновременно следует обратить внимание на давно назревшие острые проблемные вопросы, связанные с идентификацией животных, транспортировкой ветеринарных препаратов, проведением судебной ветеринарно-санитарной экспертизы, строительством скотомогильников», - считает мажилисмен.