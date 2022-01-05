Включить в «Болашак» литературные специальности просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Макпал Тажмагамбетова обратилась с депутатским запросом к Правительству касательно развития литературы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Литература – это эффективный и важный инструмент государственной идеологии. Со стороны государства принимаются некоторые инициативы в данном направлении, среди по программе «Рухани Жангыру» за рубежом открываются дома Абая культурно-делового направления, Национальным бюро переводов организованы переводы альманахов казахской литературы, переопределено место Союза писателей и рассматриваются новые возможности. Тем не менее, сегодня вопрос подготовки специалистов по литературе с высоким профессиональным уровнем хромает. Как следствие, сфера литературной критики, перевода и драматургии переживает большой застой. Об этом свидетельствует отставание таких жанров, как фантастика детская литература, детектив, военная публицистика и нон-фикшн», - сказала Макпал Тажмагамбетова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, для системной реализации выше названных проектов также востребовано совершенствование специалистов с международным образованием в данном направлении.

«Чтобы говорить о современном художественном переводе, лучше всего подумать о переводе с оригинала. При этом, будь то зарубежная или казахская литература, она переводится в основном с русского языка. Это не повышает качество художественного произведения. В 2020 году Национальное бюро переводов перевело всего 12 книг Антологии современной казахской прозы и поэзии на 6 языков ООН. К этой работе было привлечено около 300 специалистов. Но в их числе не хватало казахских литераторов, владеющих иностранным языком и умеющих с художественной точки зрения оценивать перевод. Основная проблема здесь – нехватка специалистов, которые переводят напрямую с других языков. По данным МОН, по программе «Болашак» по специальностям «филология», «лингвистика», «переводческое дело» за последние пять лет обучались 14 человек, а они владеют только иностранным языком. По специальности «литература» не было охвачено ни одного человека», - отметила депутат.

Она подчеркнула, что для качественного перевода недостаточно только владеть языком.

«Мы должны открыть для себя широкий спектр возможностей, обучая талантливых писателей, расширяющих горизонты художественной литературы. В стране практически нет преподавателей, которые могли бы дать знания студентам, обучающимся на факультетах языка и литературы. Потому что они сами не учились в лучших мировых учебных заведениях. В этой связи в рамках программы «Болашак» нам необходимо дать возможность молодым писателям свободно владеть другими языками и работать в сфере перевода», - заключила М. Тажмагамбетова.

Касательно данного вопроса она предложила следующее:

Первое. Предоставить возможность получать степень магистров и докторов в лучших университетах мира по таким дисциплинам, как поэзия, проза, перевод и литературная критика, драматургия, критическое мышление. МОН необходимо включить в программу «Болашак» специальности, связанные с литературой.

Второе. Союзу писателей необходимо ежегодно систематически отбирать талантливых писателей для обучения по этим специальностям.

Третье. В программу «Рухани жангыру» необходимо включить участие литераторов и писателей в различных мировых литературных фестивалях, форумах, а также обмен мнениями и опытом.