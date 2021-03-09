Включат ли ветеринаров в категорию гражданских служащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин прокомментировал возможность включения ветеринарных врачей в категорию гражданских служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время, в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» и подпунктом 18) пункта 2 статьи 134 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», государственные ветеринарные организации МИО в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, функционируют как в форме государственных коммунальных предприятий, так и в форме государственных коммунальных учреждений (например, в Мангистауской области). Таким образом, организационно-правовая форма государственных ветеринарных организаций МИО определяется самостоятельно МИО областей, городов республиканского значения, столицы», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Он подчеркнул, что согласно установленному законодательству ветеринарные врачи государственных ветеринарных организаций МИО могут быть отнесены к гражданским служащим в случае создания местными исполнительными органами государственных ветеринарных организаций МИО в форме государственных коммунальных учреждений.

«Классификация должностей гражданских служащих (за исключением квалифицированных рабочих), работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, по функциональным блокам, а также система оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий определены постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193. При этом, утвержденная Классификация должностей сформирована из управленческого, основного, административного и вспомогательного персоналов в зависимости от сферы деятельности, образования, уровня квалификации, сложности выполняемых работ и степени ответственности», - отметил Премьер.

«В этой связи, в соответствии с действующим законодательством ветеринарные врачи государственных ветеринарных организаций МИО могут быть отнесены к гражданским служащим в случае создания МИО государственных ветеринарных организаций МИО в форме государственных коммунальных учреждений без дополнительного их включения в утвержденную Классификация должностей», - заключил глава Правительства.