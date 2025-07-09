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    17:17, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Кызылорде появились невидимые камеры для контроля скорости

    Устройства автоматического определения скорости называются Ekin X-Spotter, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на областной департамент полиции.

    Қызылордада көлік жылдамдығын бақылайтын «көзге көрінбейтін» камералар пайда болды
    Фото: Қызылорда облыстық полиция департаменті

    Как сообщили в ведомстве, на служебные автомобили без опознавательных знаков установлены устройства автоматического определения скорости под названием Ekin X-Spotter.

    — В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и усиления контроля за соблюдением ПДД в областном центре внедрена практика скрытого патрулирования с использованием мобильных автоматизированных комплексов, фиксирующих правонарушения. Применение таких комплексов соответствует международной практике. Скрытое патрулирование широко используется в ряде стран и доказало свою эффективность в профилактике нарушений на дорогах, — рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента, подполковник полиции Муратбек Манатов.

    В этой связи сотрудники полиции просят водителей не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.

    Напомним, что с помощью камер видеонаблюдения, установленных на территории страны, было выявлено 5 тысяч преступлений.

    Теги:
    Кызылорда Регионы Полиция Камеры Кызылординская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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