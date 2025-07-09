В Кызылорде появились невидимые камеры для контроля скорости

Как сообщили в ведомстве, на служебные автомобили без опознавательных знаков установлены устройства автоматического определения скорости под названием Ekin X-Spotter.

— В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и усиления контроля за соблюдением ПДД в областном центре внедрена практика скрытого патрулирования с использованием мобильных автоматизированных комплексов, фиксирующих правонарушения. Применение таких комплексов соответствует международной практике. Скрытое патрулирование широко используется в ряде стран и доказало свою эффективность в профилактике нарушений на дорогах, — рассказал заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента, подполковник полиции Муратбек Манатов.

В этой связи сотрудники полиции просят водителей не превышать скорость и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что с помощью камер видеонаблюдения, установленных на территории страны, было выявлено 5 тысяч преступлений.