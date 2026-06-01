В каждом регионе Казахстана созданы управления по защите прав детей — Динара Закиева

— Дорогие казахстанцы, друзья! Сегодня традиционно празднуется Международный день защиты детей. Обращаясь к каждому ребенку, хочется повторить слова, которые мы говорим детям на встречах в регионах: «Ребенок — это наивысшая ценность, забота о детях является главным приоритетом государства. Президент страны К. К. Токаев постоянно уделяет особое внимание вопросам защиты и поддержки детей. Каждый ребенок важен, его права, благополучие и безопасность находятся под защитой государства. Для этого в стране приняты все необходимые законы, созданы и создаются специальные службы. Каждый из вас также может помочь и быть защитником детей. Главное — не бояться сообщать, говорить, если нужна помощь вам или другим детям».

Сегодня в Казахстане права детей закреплены на законодательном, институциональном уровне. В соответствии с поручением Президента К. К. Токаева за последние несколько лет были проведены важнейшие реформы, приняты законы, программы по формированию системы и инфраструктуры защиты детства, — пишет Динара Закиева.