В каждом регионе Казахстана созданы управления по защите прав детей — Динара Закиева
Сегодня в Казахстане права детей закреплены на законодательном и институциональном уровнях, отметила уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева в своем поздравительном обращении ко Дню защиты детей на странице в Instagram, передает Kazinform.
— Дорогие казахстанцы, друзья! Сегодня традиционно празднуется Международный день защиты детей. Обращаясь к каждому ребенку, хочется повторить слова, которые мы говорим детям на встречах в регионах: «Ребенок — это наивысшая ценность, забота о детях является главным приоритетом государства. Президент страны К. К. Токаев постоянно уделяет особое внимание вопросам защиты и поддержки детей. Каждый ребенок важен, его права, благополучие и безопасность находятся под защитой государства. Для этого в стране приняты все необходимые законы, созданы и создаются специальные службы. Каждый из вас также может помочь и быть защитником детей. Главное — не бояться сообщать, говорить, если нужна помощь вам или другим детям».
Сегодня в Казахстане права детей закреплены на законодательном, институциональном уровне. В соответствии с поручением Президента К. К. Токаева за последние несколько лет были проведены важнейшие реформы, приняты законы, программы по формированию системы и инфраструктуры защиты детства, — пишет Динара Закиева.
По ее словам, все существующие механизмы и план действий на ближайшие годы по совершенствованию работы, внедрению новых подходов, обучению сотрудников, повышению заработных плат, а также решению актуальных задач в сфере обеспечения безопасности, социальной защиты, здравоохранения, образования отражены в принятой в начале 2026 года национальной стратегии-концепции «Дети Казахстана»,
— Сегодня одним из важнейших событий в сфере защиты детства, над которым с 2024 года шла работа, стало завершение процесса создания в каждом регионе в структуре акиматов управлений по защите прав детей. Создание и функции закреплены в законе «О правах ребенка», проведены все процедуры, приняты постановления, формируется структура и штат.
Данное событие является большой победой для сферы защиты детства. До сегодняшнего дня на региональном уровне в системе местных исполнительных органов не было отдельного звена и структуры, которая занималась бы исключительно вопросами защиты прав детей. В этой связи мы хотим поделиться полезной информацией об управлениях по защите прав детей регионов, — добавила Динара Закиева.