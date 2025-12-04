РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:33, 04 Декабрь 2025

    В каждом районе СКО откроют айти-центры: аким рассказал о планах по цифровому развитию

    Айти-центры появятся в каждом районе Северо-Казахстанской области к концу 2025 года. Об этом сообщил аким региона Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pixabay.com

    Он напомнил, что Глава государства в своем Послании обозначил несколько ключевых задач, среди которых — развитие цифровизации и человеческого капитала.

    — Мы уже активно движемся в этом направлении, разработана цифровая стратегия региона на ближайшие пять лет, направленная на развитие цифровой инфраструктуры, трансформацию отраслей экономики и повышение цифровых компетенций населения, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

    Гауез Нурмухамбетов
    Фото: Kazinform

    По его словам, в регионе уже внедрена новая форма сотрудничества — коллаборация IT и креативных индустрий на площадке Qyzyljar Creative Center. Это пространство объединяет творчество и технологии, создавая условия для талантливой молодежи и новых инновационных идей.

    С учетом аграрной специфики области особое внимание уделяют цифровизации в селах.

    — Недавно открыт районный креативный «Айти-центр» и аналогичные центры будут созданы в каждом районе к концу года, — добавил аким.

    СКО Цифровой Казахстан Регионы
