В каждом районе СКО откроют айти-центры: аким рассказал о планах по цифровому развитию

Он напомнил, что Глава государства в своем Послании обозначил несколько ключевых задач, среди которых — развитие цифровизации и человеческого капитала.

— Мы уже активно движемся в этом направлении, разработана цифровая стратегия региона на ближайшие пять лет, направленная на развитие цифровой инфраструктуры, трансформацию отраслей экономики и повышение цифровых компетенций населения, — сообщил аким на брифинге в СЦК.

Фото: Kazinform

По его словам, в регионе уже внедрена новая форма сотрудничества — коллаборация IT и креативных индустрий на площадке Qyzyljar Creative Center. Это пространство объединяет творчество и технологии, создавая условия для талантливой молодежи и новых инновационных идей.

С учетом аграрной специфики области особое внимание уделяют цифровизации в селах.