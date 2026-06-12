В Казахстане запустили Тюркскую Академию женской кооперации с доступом к инвестфонду на $500 млн

В Алматы на международном форуме New Vision 2026 представили новую платформу для женщин-предпринимателей стран Организации тюркских государств (ОТГ), передает Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Совета тюркских женщин-предпринимателей при ОТГ, запущена Тюркская Академия женской кооперации Turkic World Academy, которая будет способствовать развитию совместных бизнес-проектов и выходу на международные рынки.

Инициатива реализована при поддержке ОТГ и Совета тюркских женщин-предпринимателей. Академия станет единой платформой для создания совместных предприятий и развития экспортного сотрудничества между предпринимательницами стран тюркского мира.

Ключевым элементом проекта является доступ участниц к инвестиционным возможностям Тюркского инвестиционного фонда с капиталом 500 млн долларов.

По данным организаторов, женщины играют значительную роль в экономике региона: в Казахстане они возглавляют около 48% малых и средних предприятий, в Узбекистане — около 40%, в Азербайджане — около 24%. Однако многие предпринимательницы сталкиваются с ограничениями масштабирования бизнеса и выходом на международные рынки.

Фото: пресс-служба Совета тюркских женщин-предпринимателей при ОТГ

— Выход на внешние рынки требует стабильных объемов производства, и малому бизнесу сложно соответствовать этим требованиям в одиночку. Переход к кооперации является наиболее эффективным решением для масштабирования, — отметила председатель Совета тюркских женщин-предпринимателей при ОТГ Лаззат Рамазанова.

По её словам, Turkic World Academy объединит предпринимательниц из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции, способствуя развитию кооперации вместо конкуренции. На первом этапе определены четыре приоритетных направления: агропромышленный комплекс, легкая промышленность, IT и трансграничная торговля.

В течение первого года работы планируется охватить программами более 1 000 участниц и сформировать сеть как минимум из 100 компаний, ориентированных на совместные экспортные проекты. Также предусмотрен обмен технологиями и создание региональных брендов.

— Женский бизнес обладает высоким уровнем устойчивости и доверия. Наша задача — превратить этот потенциал в экономический инструмент, усиливающий инвестиционные возможности региона, — добавила Рамазанова.

Инициатива рассматривается как шаг к углублению экономической интеграции стран тюркского мира. В рамках форума организаторы также пригласили международные технологические компании и банки к партнерству в новых женских бизнес-альянсах.

Глобальный форум New Vision 2026 проходит в Алматы с 11 по 13 июня. Среди спикеров — Дон Тэпскотт, Джон Кехо и Жозе Мануэл Баррозу.

Напомним, Тюркский инвестиционный фонд (TIF) стал участником сети «Партнерство по консультированию и управлению резервами» (RAMP) казначейства Группы Всемирного банка.