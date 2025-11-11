В Казахстане в геологоразведке реализуют проект с ИИ по методологии ОАЭ
Проект Big Data с использованием искусственного интеллекта поможет собирать и анализировать огромные объемы геологических данных. Его реализация ведется по методологии ОАЭ, передает корреспондент Kazinform.
Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании Правительства.
Пилотный этап проекта уже завершили, и он официально стартовал. Окончание работ запланировали на 2028 год.
— В результате будет сформирована полностью оцифрованная и структурированная база геологических данных в машиночитаемом формате, — отметил вице-министр.
Ожидается, что это упростит работу с информацией и ускорит ее анализ.
Проект финансируется, по словам вице-министра, за счет средств недропользователей в рамках НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).
Ранее стало известно, что на геологоразведку в Казахстане направят свыше 44 млрд тенге.