В Казахстане в геологоразведке реализуют проект с ИИ по методологии ОАЭ

Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании Правительства.

Пилотный этап проекта уже завершили, и он официально стартовал. Окончание работ запланировали на 2028 год.

— В результате будет сформирована полностью оцифрованная и структурированная база геологических данных в машиночитаемом формате, — отметил вице-министр.

Ожидается, что это упростит работу с информацией и ускорит ее анализ.

Проект финансируется, по словам вице-министра, за счет средств недропользователей в рамках НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

Ранее стало известно, что на геологоразведку в Казахстане направят свыше 44 млрд тенге.