    11:05, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане в геологоразведке реализуют проект с ИИ по методологии ОАЭ

    Проект Big Data с использованием искусственного интеллекта поможет собирать и анализировать огромные объемы геологических данных. Его реализация ведется по методологии ОАЭ, передает корреспондент Kazinform.

    В Казахстане в геологоразведке реализуют проект с ИИ по методологии ОАЭ
    Фото: Kazinform

    Об этом сообщил вице-министр промышленности и строительства Иран Шархан на заседании Правительства. 

    Пилотный этап проекта уже завершили, и он официально стартовал. Окончание работ запланировали на 2028 год.

    — В результате будет сформирована полностью оцифрованная и структурированная база геологических данных в машиночитаемом формате, — отметил вице-министр.

    Ожидается, что это упростит работу с информацией и ускорит ее анализ.

    Проект финансируется, по словам вице-министра, за счет средств недропользователей в рамках НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

    Ранее стало известно, что на геологоразведку в Казахстане направят свыше 44 млрд тенге. 

    Дамира Кеңесбай
