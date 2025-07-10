В Казахстане утвердили правила регистрации и использования спортивных лошадей
Министр туризма и спорта РК приказом от 30 июня 2025 года утвердил Правила регистрации, снятия с учета и использования спортивных лошадей, передает агентство Kazinform.
Согласно документу, обязательной регистрации подлежат лошади, участвующие в спортивных мероприятиях, включенных в единый календарный план спортивно-массовых мероприятий.
Установлено, что регистрация проводится с целью ведения учета спортивных лошадей, задействованных в официальных соревнованиях.
«Регистрацию производит владелец спортивной лошади на основании ветеринарного паспорта в физкультурно-спортивных организациях (ФСО) по месту их нахождения», — говорится в документе.
Перечень необходимых документов:
— заявление владельца с указанием породы спортивной лошади, пола, года рождения, клички, номера микрочипа;
— ветеринарный паспорт спортивной лошади или выписка из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных;
— документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации личности).
После предоставления полного пакета документов владельцем спортивной лошади, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней:
— сверяет предоставленные документы на соответствие сведениям, содержащимся в заявлении;
— вносит сведения в журнал регистрации и снятия с учета спортивных лошадей.
Согласно утверждённым правилам, в случае гибели спортивной лошади либо по желанию владельца, она подлежит снятию с учета по месту регистрации.
Снятие с учета осуществляется на основании письменного заявления владельца в течение 3 рабочих дней с момента подачи, с последующим внесением соответствующих сведений в журнал учета. Заявление для снятия с учета подается в бумажном виде в ФСО по месту регистрации спортивной лошади.
Кроме того, спортивные лошади используются в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях по конным видам спорта.
«К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные лошади не младше 4 лет и не старше 20 лет», — уточняется в документе.
Во время спортивных мероприятий не разрешается:
— использование спортивных лошадей, непригодных к использованию по состоянию здоровья на основании заключения специалиста в области ветеринарии;
— нанесение побоев, травм и увечий;
— применение запрещенных субстанций и (или) методов в спорте (допинга) в целях повышения эффективности их использования.
«К участию в соревнованиях допускаются спортивные лошади в хорошей физической форме. Решение о физическом состоянии спортивной лошади и ее допуске к спортивным соревнованиям принимается на основании ветеринарной справки специалиста в области ветеринарии», — говорится в тексте.
Использование спортивных лошадей осуществляется с обязательными перерывами на кормление и отдых, необходимый для восстановления работоспособности.
Перевозить спортивных лошадей на соревнования нужно по правилам, установленным для транспортировки животных.
Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.