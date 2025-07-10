РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:05, 10 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане утвердили правила регистрации и использования спортивных лошадей

    Министр туризма и спорта РК приказом от 30 июня 2025 года утвердил Правила регистрации, снятия с учета и использования спортивных лошадей, передает агентство Kazinform.

    люди на лошадях ат үстіндегі адамдар
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Согласно документу, обязательной регистрации подлежат лошади, участвующие в спортивных мероприятиях, включенных в единый календарный план спортивно-массовых мероприятий.

    Установлено, что регистрация проводится с целью ведения учета спортивных лошадей, задействованных в официальных соревнованиях.

    «Регистрацию производит владелец спортивной лошади на основании ветеринарного паспорта в физкультурно-спортивных организациях (ФСО) по месту их нахождения», — говорится в документе.

    Перечень необходимых документов:

    — заявление владельца с указанием породы спортивной лошади, пола, года рождения, клички, номера микрочипа;

    — ветеринарный паспорт спортивной лошади или выписка из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

    — документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации личности).

    После предоставления полного пакета документов владельцем спортивной лошади, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней:

    — сверяет предоставленные документы на соответствие сведениям, содержащимся в заявлении;

    — вносит сведения в журнал регистрации и снятия с учета спортивных лошадей.

    Согласно утверждённым правилам, в случае гибели спортивной лошади либо по желанию владельца, она подлежит снятию с учета по месту регистрации.

    Снятие с учета осуществляется на основании письменного заявления владельца в течение 3 рабочих дней с момента подачи, с последующим внесением соответствующих сведений в журнал учета. Заявление для снятия с учета подается в бумажном виде в ФСО по месту регистрации спортивной лошади.

    Кроме того, спортивные лошади используются в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях по конным видам спорта.

    «К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные лошади не младше 4 лет и не старше 20 лет», — уточняется в документе.

    Во время спортивных мероприятий не разрешается:

    — использование спортивных лошадей, непригодных к использованию по состоянию здоровья на основании заключения специалиста в области ветеринарии;

    — нанесение побоев, травм и увечий;

    — применение запрещенных субстанций и (или) методов в спорте (допинга) в целях повышения эффективности их использования.

    «К участию в соревнованиях допускаются спортивные лошади в хорошей физической форме. Решение о физическом состоянии спортивной лошади и ее допуске к спортивным соревнованиям принимается на основании ветеринарной справки специалиста в области ветеринарии», — говорится в тексте.

    Использование спортивных лошадей осуществляется с обязательными перерывами на кормление и отдых, необходимый для восстановления работоспособности.

    Перевозить спортивных лошадей на соревнования нужно по правилам, установленным для транспортировки животных.

    Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

    Теги:
    Спорт Конный спорт Министерство туризма и спорта РК
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
    Сейчас читают