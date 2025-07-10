В Казахстане утвердили правила регистрации и использования спортивных лошадей

Согласно документу, обязательной регистрации подлежат лошади, участвующие в спортивных мероприятиях, включенных в единый календарный план спортивно-массовых мероприятий.

Установлено, что регистрация проводится с целью ведения учета спортивных лошадей, задействованных в официальных соревнованиях.

«Регистрацию производит владелец спортивной лошади на основании ветеринарного паспорта в физкультурно-спортивных организациях (ФСО) по месту их нахождения», — говорится в документе.

Перечень необходимых документов:

— заявление владельца с указанием породы спортивной лошади, пола, года рождения, клички, номера микрочипа;

— ветеринарный паспорт спортивной лошади или выписка из базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных;

— документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия представителя (для идентификации личности).

После предоставления полного пакета документов владельцем спортивной лошади, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней:

— сверяет предоставленные документы на соответствие сведениям, содержащимся в заявлении;

— вносит сведения в журнал регистрации и снятия с учета спортивных лошадей.

Согласно утверждённым правилам, в случае гибели спортивной лошади либо по желанию владельца, она подлежит снятию с учета по месту регистрации.

Снятие с учета осуществляется на основании письменного заявления владельца в течение 3 рабочих дней с момента подачи, с последующим внесением соответствующих сведений в журнал учета. Заявление для снятия с учета подается в бумажном виде в ФСО по месту регистрации спортивной лошади.

Кроме того, спортивные лошади используются в учебно-тренировочных сборах и спортивных соревнованиях по конным видам спорта.

«К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортивные лошади не младше 4 лет и не старше 20 лет», — уточняется в документе.

Во время спортивных мероприятий не разрешается:

— использование спортивных лошадей, непригодных к использованию по состоянию здоровья на основании заключения специалиста в области ветеринарии;

— нанесение побоев, травм и увечий;

— применение запрещенных субстанций и (или) методов в спорте (допинга) в целях повышения эффективности их использования.

«К участию в соревнованиях допускаются спортивные лошади в хорошей физической форме. Решение о физическом состоянии спортивной лошади и ее допуске к спортивным соревнованиям принимается на основании ветеринарной справки специалиста в области ветеринарии», — говорится в тексте.

Использование спортивных лошадей осуществляется с обязательными перерывами на кормление и отдых, необходимый для восстановления работоспособности.

Перевозить спортивных лошадей на соревнования нужно по правилам, установленным для транспортировки животных.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.