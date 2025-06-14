В Казахстане субсидируют переработку шерсти: фермеры и предприятия получат господдержку

— В целях развития отрасли переработки шерсти в рамках Комплексного плана по развитию переработки сельскохозяйственной продукции на 2024–2028 годы предусмотрено субсидирование фермеров за объем произведенной и переданной на переработку шерсти. В настоящее время внесены изменения в Правила субсидирования развития племенного животноводства, а также повышения продуктивности и качества продукции животноводства (приказ МСХ РК от 15.03.2019 г. № 108), предусматривающие удешевление стоимости шерсти, направленной на переработку, — говорится в ответе Олжаса Бектенова на депзапрос.

По данным Премьер-министра, в соответствии с Правилами субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектами агропромышленного комплекса при осуществлении инвестиционных вложений (приказ МСХ РК от 23.07.2018 г. № 317), предусмотрено возмещение затрат предприятий, занимающихся переработкой шерсти сельскохозяйственных животных, при строительстве новых объектов и модернизации действующих производств.

— В Правила кредитования проектов в агропромышленном комплексе (приказ МСХ РК от 31.08.2023 года № 322) внесены изменения в перечень целевого назначения бюджетного кредита относительно возможности реализации проектов по переработке шерсти. В рамках развития легкой промышленности реализуется Дорожная карта по развитию отрасли на 2022–2025 годы (совместный приказ государственных органов), в которой предусмотрены меры по обеспечению сырьем, привлечению инвестиций, кадровому обеспечению и развитию экспорта, — добавил он.

Премьер-министр также отметил, что в целом основным направлением промышленной политики является переход от сырьевой модели развития к увеличению внутренней переработки. Данная задача реализуется через привлечение инвестиций, реализацию проектов и выполнение системных мер.

— Таким образом, для финансирования инвестиционных проектов легкой промышленности выделены средства под 3% для конечного заемщика через инструмент лизинга в рамках АО «Фонд развития промышленности». В 2023 году начата реализация проекта ТОО «KazFeltec» в Актюбинской области по производству утеплителей мощностью переработки 2,1 тыс. тонн грубой шерсти и суммой инвестиций 5 млрд тенге. Проект позволит увеличить переработку шерсти до 22%, — дополнил глава кабмина.

Справочно: в 2023 году профинансировано 3 проекта на общую сумму 7,6 млрд тенге, в 2024 году — 4 проекта на общую сумму 2 млрд тенге.

Ранее мы писали, о том, что, по мнению фермеров, казахстанскому животноводству не хватает глубокой переработки шерсти.