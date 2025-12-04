В Казахстане создали специальную экономическую зону «Атырау»

СЭЗ «Атырау» создается сроком до 31 декабря 2036 года. Зона расположена в Атырауской области, в пределах административных границ города Атырау вдоль трассы Атырау — Доссор, а также на территории Жылыойского района. Общая площадь СЭЗ составляет 450 га, в том числе, промышленная зона вдоль трассы Атырау — Доссор на 400 га и субзона в Жылыойском районе на 50 га.

Согласно постановлению, СЭЗ является частью территории Казахстана и будет функционировать в условиях специального правового режима и таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Территория объекта относится к зоне таможенного контроля и должна быть оснащена ограждением и системой видеонаблюдения согласно требованиям уполномоченного органа.

В зоне действует установленный законодательством порядок въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан и их транспортных средств.

Целевые индикаторы СЭЗ «Атырау» до 2036 года включают:

— общий объем инвестиций — 320 млрд тенге;

— из них иностранные инвестиции — 120 млрд тенге, отечественные — 200 млрд тенге;

— объем производства товаров, услуг и работ — 410 млрд тенге;

— количество участников — 70 компаний;

— количество создаваемых рабочих мест — 2500;

— доля казахстанского содержания — 85%.

Как отмечается в документе, создание зоны направлено на:

— развитие современных высокопроизводительных и конкурентоспособных производств;

— внедрение новых технологий в экономику региона;

— привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест;

— развитие отраслей обрабатывающей промышленности, включая химическое и нефтехимическое производство, металлургию, выпуск неметаллической минеральной продукции, металлообработку, резиновые и пластмассовые изделия и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

После завершения срока работы СЭЗ акимат области обязан за три месяца до истечения срока уведомить население через СМИ о предстоящем упразднении, провести разъяснительную работу с участниками зоны о порядке переоформления товаров под иные таможенные процедуры, а в течение месяца после упразднения представить отчет о деятельности СЭЗ Президенту и Правительству.

