РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:22, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане создали специальную экономическую зону «Атырау»

    Правительство Казахстана утвердило постановление о создании специальной экономической зоны «Атырау». Документ вступил в силу 1 декабря 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане создали специальную экономическую зону «Атырау»
    Кадр из видео: Jibek Joly

    СЭЗ «Атырау» создается сроком до 31 декабря 2036 года. Зона расположена в Атырауской области, в пределах административных границ города Атырау вдоль трассы Атырау — Доссор, а также на территории Жылыойского района. Общая площадь СЭЗ составляет 450 га, в том числе, промышленная зона вдоль трассы Атырау — Доссор на 400 га и субзона в Жылыойском районе на 50 га.

    Согласно постановлению, СЭЗ является частью территории Казахстана и будет функционировать в условиях специального правового режима и таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Территория объекта относится к зоне таможенного контроля и должна быть оснащена ограждением и системой видеонаблюдения согласно требованиям уполномоченного органа.

    В зоне действует установленный законодательством порядок въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан и их транспортных средств.

    Целевые индикаторы СЭЗ «Атырау» до 2036 года включают:
    — общий объем инвестиций — 320 млрд тенге;
    — из них иностранные инвестиции — 120 млрд тенге, отечественные — 200 млрд тенге;
    — объем производства товаров, услуг и работ — 410 млрд тенге;
    — количество участников — 70 компаний;
    — количество создаваемых рабочих мест — 2500;
    — доля казахстанского содержания — 85%.

    Как отмечается в документе, создание зоны направлено на:
    — развитие современных высокопроизводительных и конкурентоспособных производств;
    — внедрение новых технологий в экономику региона;
    — привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест;
    — развитие отраслей обрабатывающей промышленности, включая химическое и нефтехимическое производство, металлургию, выпуск неметаллической минеральной продукции, металлообработку, резиновые и пластмассовые изделия и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

    После завершения срока работы СЭЗ акимат области обязан за три месяца до истечения срока уведомить население через СМИ о предстоящем упразднении, провести разъяснительную работу с участниками зоны о порядке переоформления товаров под иные таможенные процедуры, а в течение месяца после упразднения представить отчет о деятельности СЭЗ Президенту и Правительству.

    Ранее мы писали, что в крупнейших аэропортах Казахстана расширят границы СЭЗ.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Правительство РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают