Комитет по контролю рынка цифровых активов создадут в Казахстане

Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов. По его словам, новый комитет будет работать по двум ключевым направлениям.

— Первое — область цифровых активов, второе — платежная система. Начну со второго. Платежная система — это крайне важный элемент финансового рынка. Ежедневно через систему Нацбанка и банков второго уровня проходит около 6 трлн платежей. Для того, чтобы контролировать платежи внутри страны и трансграничные платежи, нужны конкретные инструменты надзора, регулирования и контроля. На данный момент они реализовывались силами департамента внутри Национального банка. Но надзорную, проверочную деятельность в рамках департамента осуществлять очень сложно. Одна из значимых задач комитета — обеспечить полный контроль и прозрачность платежного рынка. Другой задачей комитета станут контроль и развитие рынка цифровых финансовых активов, — сказал Тимур Сулейменов.