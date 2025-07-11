В Казахстане сократят сроки согласования нацстандартов с 2026 года

— Мы будем создавать информационную систему «Е-стандартизация». В планах есть, — заявил он на брифинге в СЦК.

По его словам, цифровизация позволит повысить прозрачность процесса и значительно ускорить согласование проектов.

— С 2026 года планируем процедуру разработки стандартов оцифровать полностью. Это нам даст прозрачность, во-первых. Во-вторых, сама процедура согласования проектов стандартов у нас сейчас проходит через документооборот по письмам, — отметил спикер.

Из-за бумажного формата согласование с госорганами, предприятиями и другими заинтересованными сторонами занимает до полугода.

— Для того, чтобы согласовать со всеми заинтересованными госорганами, предприятиями и иными лицами, нам приходится очень долгое время на это тратить вплоть до шести месяцев. Мы планируем эти сроки сократить в рамках «Е-стандартизация», — пояснил он.

Также представитель Минторговли и интеграции напомнил, что доступ к национальным стандартам в Казахстане открыт онлайн.

— На сайте РГП «КазСтандарт» есть единый фонд. Там можно получить любые национальные стандарты бесплатно. Требуется только регистрация и подтверждение, что субъект является резидентом Казахстана. То есть доступ к стандартам у нас на высоком уровне, — сообщил Нурбек Казбек. — Только иностранные стандарты у нас платные. Мы их не можем, согласно авторскому праву, бесплатно распространять.

Ранее мы писали, что техрегламенты, стандарты, сертификаты и декларации в Казахстане реализуются по принципу «одного окна».