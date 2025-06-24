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    18:00, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Техрегламенты, стандарты, сертификаты и декларации в Казахстане реализуются по принципу «одного окна»

    В системе е-КТРМ зарегистрировано более 150 тысяч активных пользователей. Об этом на брифинге СЦК сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    — Система представляет собой цифровую платформу, предназначенную для автоматизации и оцифровки всех ключевых процессов в сфере технического регулирования.Технические регламенты, стандарты, сертификаты и декларации — всё это реализовано по принципу «одного окна», — отметил А. Нусупов.

    По его данным, система охватывает следующие направления:

    • аккредитация;
    • метрология;
    • стандартизация;
    • технические регламенты;
    • оценка соответствия;
    • государственный контроль.

    — Система обладает широким функционалом. С её помощью можно проверить подлинность технических документов; подать электронную заявку на сертификацию.Сегодня в системе зарегистрировано более 150 тысяч активных пользователей. Это сотрудники государственных органов, субъекты аккредитации, а также заявители — представители бизнеса, стремящиеся соответствовать техническим требованиям как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — дополнил А. Нусупов.

    Также, по его словам, все документы в системе предоставляются исключительно в цифровом формате. Для подтверждения подлинности используется QR-код. Это значит, что при сканировании кода камера телефона направляет пользователя на официальный документ в системе. Система полностью интегрирована с другими государственными информационными ресурсами, что обеспечивает сквозной обмен данными и автоматизацию многих процессов.

    Теги:
    Минторговли и интеграции Экономика Цифровизация
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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