Техрегламенты, стандарты, сертификаты и декларации в Казахстане реализуются по принципу «одного окна»

— Система представляет собой цифровую платформу, предназначенную для автоматизации и оцифровки всех ключевых процессов в сфере технического регулирования.Технические регламенты, стандарты, сертификаты и декларации — всё это реализовано по принципу «одного окна», — отметил А. Нусупов.

По его данным, система охватывает следующие направления:

аккредитация;

метрология;

стандартизация;

технические регламенты;

оценка соответствия;

государственный контроль.

— Система обладает широким функционалом. С её помощью можно проверить подлинность технических документов; подать электронную заявку на сертификацию.Сегодня в системе зарегистрировано более 150 тысяч активных пользователей. Это сотрудники государственных органов, субъекты аккредитации, а также заявители — представители бизнеса, стремящиеся соответствовать техническим требованиям как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — дополнил А. Нусупов.

Также, по его словам, все документы в системе предоставляются исключительно в цифровом формате. Для подтверждения подлинности используется QR-код. Это значит, что при сканировании кода камера телефона направляет пользователя на официальный документ в системе. Система полностью интегрирована с другими государственными информационными ресурсами, что обеспечивает сквозной обмен данными и автоматизацию многих процессов.