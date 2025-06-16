В Казахстане реализуются 30 проектов в сфере ВИЭ с участием китайских компаний

— Энергетика традиционно является ядром казахстанско-китайского партнерства. Наши отношения вышли за рамки сырьевого экспорта. Мы выстраиваем совместную технологически насыщенную экосистему. На сегодняшний день реализуются 30 проектов в сфере возобновляемых источников энергии с участием китайских компаний общей мощностью 1700 кВт, — сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов на I Региональном энергетическом форуме.

Он также отметил, что сегодня подписаны ключевые документы с компанией CNPC, включая вторичное соглашение по расширению Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн, соглашение по строительству завода по производству карбамида в Актюбинской области, трехстороннее заявление Министерства энергетики РК, АО «Казахгаз» и компании CNPC по проекту «Северный-1» и развитию углеводородного сотрудничества.

— Ведется работа над расширением нефтепроводов в Казахстане и Китае. Мы видим перспективы в развитии водородной энергетики. В Министерстве энергетики принята концепция развития водородной области, включающая в себя производство, транспортировку и преобразования в электроэнергию, — дополнил министр.

Ранее мы писали, что в Астане начался I Региональный энергетический форум.