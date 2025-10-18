РУ
    18:00, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Казахстане разрабатывают семь национальных стандартов в области ИИ

    В Казахстане ведется разработка семи национальных стандартов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщила председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Жанна Есенбекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Сегодня в Астане прошла региональная встреча «Центральная Азия и ISO», участие в которой принял генеральный секретарь Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухика.

    — Встреча стала важным событием для всего региона. Присутствие генерального секретаря ISO подчеркивает растущую роль Центральной Азии в международной системе стандартизации. Мы обсудили, как стандарты должны меняться и развиваться в условиях стремительной цифровизации. Искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей — это уже не будущее, а реальность, с которой мы работаем сегодня, — сказала Жанна Есенбекова.

    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Она отметила, что Казахстан активно включен в глобальную повестку цифрового развития.

    — Уже в этом году в стране разрабатываются семь национальных стандартов в области ИИ — на базе международных документов ISO. Они охватывают вопросы терминологии, управления рисками и архитектуры ИИ-систем, — сообщила спикер.

    Кроме того, в ходе встречи было официально объявлено о назначении представителя Казахстана региональным менеджером ISO по русскоязычным странам Европы и Центральной Азии.

    — Это значимый шаг, который укрепляет позиции нашей страны в международной стандартизации и открывает новые возможности для сотрудничества в регионе, — подчеркнула председатель Комитета.

    Ранее Глава государства принял генерального секретаря Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухику.

    Карина Кущанова
    Автор
