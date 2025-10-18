В Казахстане разрабатывают семь национальных стандартов в области ИИ

Сегодня в Астане прошла региональная встреча «Центральная Азия и ISO», участие в которой принял генеральный секретарь Международной организации по стандартизации (ISO) Серхио Мухика.

— Встреча стала важным событием для всего региона. Присутствие генерального секретаря ISO подчеркивает растущую роль Центральной Азии в международной системе стандартизации. Мы обсудили, как стандарты должны меняться и развиваться в условиях стремительной цифровизации. Искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей — это уже не будущее, а реальность, с которой мы работаем сегодня, — сказала Жанна Есенбекова.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Она отметила, что Казахстан активно включен в глобальную повестку цифрового развития.

— Уже в этом году в стране разрабатываются семь национальных стандартов в области ИИ — на базе международных документов ISO. Они охватывают вопросы терминологии, управления рисками и архитектуры ИИ-систем, — сообщила спикер.

Кроме того, в ходе встречи было официально объявлено о назначении представителя Казахстана региональным менеджером ISO по русскоязычным странам Европы и Центральной Азии.

— Это значимый шаг, который укрепляет позиции нашей страны в международной стандартизации и открывает новые возможности для сотрудничества в регионе, — подчеркнула председатель Комитета.

