В Казахстане начали разрабатывать руководство по профориентации школьников

Руководство предназначено для педагогов-профориентаторов, учителей начальных классов, педагогов-предметников и классных руководителей.

— В нем представлены практические алгоритмы действий, типовые сценарии занятий, формы взаимодействия с родителями и социальными партнерами, а также единые подходы к мониторингу и оценке эффективности профориентационной деятельности, — говорится в сообщении.

В состав группы вошли педагоги-практики, представители Министерства просвещения Республики Казахстан, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты населения, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также научные сотрудники Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

Ожидается, что разаработка позволит сформировать единый подход к профориентации школьников и развитие системы сопровождения их профессионального самоопределения.

