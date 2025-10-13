РУ
    16:44, 13 Октябрь 2025

    В Казахстане начали разрабатывать руководство по профориентации школьников

    Разработка пошагового руководства по организации профориентационной работы в школах стартовала в Центре профориентации и развития человеческого капитала Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    школа
    Фото: Pexels

    Руководство предназначено для педагогов-профориентаторов, учителей начальных классов, педагогов-предметников и классных руководителей.

    — В нем представлены практические алгоритмы действий, типовые сценарии занятий, формы взаимодействия с родителями и социальными партнерами, а также единые подходы к мониторингу и оценке эффективности профориентационной деятельности, — говорится в сообщении.

    В состав группы вошли педагоги-практики, представители Министерства просвещения Республики Казахстан, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты населения, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также научные сотрудники Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

    Ожидается, что разаработка позволит сформировать единый подход к профориентации школьников и развитие системы сопровождения их профессионального самоопределения.

    Ранее мы писали о том, во сколько обойдется подготовка к ЕНТ в 2025 году.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование школа
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
