В Казахстане начали разрабатывать руководство по профориентации школьников
Разработка пошагового руководства по организации профориентационной работы в школах стартовала в Центре профориентации и развития человеческого капитала Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
Руководство предназначено для педагогов-профориентаторов, учителей начальных классов, педагогов-предметников и классных руководителей.
— В нем представлены практические алгоритмы действий, типовые сценарии занятий, формы взаимодействия с родителями и социальными партнерами, а также единые подходы к мониторингу и оценке эффективности профориентационной деятельности, — говорится в сообщении.
В состав группы вошли педагоги-практики, представители Министерства просвещения Республики Казахстан, Министерства науки и высшего образования, Министерства труда и социальной защиты населения, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», а также научные сотрудники Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.
Ожидается, что разаработка позволит сформировать единый подход к профориентации школьников и развитие системы сопровождения их профессионального самоопределения.
