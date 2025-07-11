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    19:19, 10 Июль 2025 | GMT +5

    В Казахстане изменятся условия досрочного освобождения за особо тяжкие и преступления

    В Уголовный кодекс Республики Казахстан будут внесены изменения. Подробнее о нововведениях рассказал директор департамента законодательства в сфере общественного порядка Министерства юстиции РК Думан Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, колючая проволока
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — В уголовно-исполнительном законодательстве предусматриваются изменения по вопросам условно-досрочного освобождения, исчисления сроков и ужесточения условий отбывания наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Речь идет о статьях 72, 73 и 79 Уголовного кодекса. Эти меры направлены на ужесточение наказания для лиц, совершивших преступления против жизни и здоровья человека, — сообщил Думан Сулейменов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Также представитель Минюста отметил, что усилится ответственность за злоупотребления в деятельности коллекторских агентств.

    — Будет ужесточена ответственность за противоправные действия коллекторов — использование незаконных методов взыскания долгов, нарушение прав потребителей финансовых услуг и иные злоупотребления (статьи 251 и 252 УК). Сейчас по статьям 214 и 223 уголовная ответственность наступает только при причинении крупного ущерба. Однако злоупотребление полномочиями коллектора в личных интересах или в интересах третьих лиц представляет угрозу обществу. В связи с этим предлагается ввести уголовную ответственность за превышение полномочий сотрудниками коллекторских агентств, — добавил представитель министерства.

    Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что число уголовных правонарушений снизилось в Казахстане.

    Теги:
    Минюст Закон и право Тюрьма Заключенные
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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