В Казахстане изменятся условия досрочного освобождения за особо тяжкие и преступления

— В уголовно-исполнительном законодательстве предусматриваются изменения по вопросам условно-досрочного освобождения, исчисления сроков и ужесточения условий отбывания наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Речь идет о статьях 72, 73 и 79 Уголовного кодекса. Эти меры направлены на ужесточение наказания для лиц, совершивших преступления против жизни и здоровья человека, — сообщил Думан Сулейменов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Также представитель Минюста отметил, что усилится ответственность за злоупотребления в деятельности коллекторских агентств.

— Будет ужесточена ответственность за противоправные действия коллекторов — использование незаконных методов взыскания долгов, нарушение прав потребителей финансовых услуг и иные злоупотребления (статьи 251 и 252 УК). Сейчас по статьям 214 и 223 уголовная ответственность наступает только при причинении крупного ущерба. Однако злоупотребление полномочиями коллектора в личных интересах или в интересах третьих лиц представляет угрозу обществу. В связи с этим предлагается ввести уголовную ответственность за превышение полномочий сотрудниками коллекторских агентств, — добавил представитель министерства.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что число уголовных правонарушений снизилось в Казахстане.