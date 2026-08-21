В Казахстане изменили правила собеседования для получения ПМЖ

В Казахстане изменили порядок проведения собеседования с иностранцами и лицами без гражданства, прибывающими в страну для постоянного проживания. Теперь для граждан государств с безвизовым режимом въезда собеседование будет проводить специальная комиссия, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующие поправки внесены совместным приказом министров труда, внутренних дел и цифрового развития.

Согласно изменениям, собеседование проводит местный исполнительный орган в сфере социальной защиты и занятости населения того региона, где иммигрант намерен постоянно проживать. Этот регион заявитель указывает при заполнении анкеты на портале.

Для иностранцев из стран с безвизовым режимом въезда создается комиссия. В нее войдут представители местных исполнительных органов в сфере социальной защиты и занятости, культуры и внутренней политики, органов внутренних дел, а также территориальных департаментов Комитета по обеспечению качества в сфере образования.

В составе комиссии должно быть не менее пяти человек.

После получения документов местный исполнительный орган в течение одного рабочего дня направляет их комиссии. Само собеседование проводится в течение пяти рабочих дней.

Пройти его можно будет как очно, так и дистанционно. Информация о дате, времени, формате и месте проведения отображается в личном кабинете заявителя. Для онлайн-собеседования могут использоваться мессенджеры и другие средства связи с видеосвязью и возможностью идентификации личности.

По итогам собеседования комиссия выносит рекомендацию — предоставить или отказать в предоставлении доступа к дальнейшему получению государственных услуг по выдаче разрешения на постоянное проживание в Казахстане и присвоению статуса кандаса.

При этом решение принимается открытым голосованием. Заседание считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух третей членов комиссии.

Для иностранцев из государств с визовым режимом порядок отличается: они проходят собеседование при оформлении виз категорий B8 и C1 в загранучреждениях Казахстана.

Изменения также затронули правила присвоения статуса кандаса.

Теперь при подаче заявления кандасы и члены их семей должны дать согласие на сбор и обработку персональных данных, включая сведения, составляющие банковскую тайну, а также информацию о кредитной задолженности, размере ежемесячных платежей и просроченных обязательствах.

Кроме того, появилось новое основание для аннулирования статуса кандаса. Его могут лишить статуса, если он в течение трех месяцев после его получения не обратился за разрешением на постоянное проживание в определенных правительством регионах расселения.

Уточнено и основание, связанное с подтверждением платежеспособности: статус может быть аннулирован при неподтверждении средств, размещенных на банковском счете в течение пяти лет до получения гражданства Казахстана.

Поправки также предусматривают изменения в перечне документов для получения разрешения на постоянное проживание. В частности, отдельно прописаны требования для представителей востребованных профессий, лиц, внесших значимый вклад в экономическое развитие страны, участников приоритетных проектов и инвесторов.

Для детей младше трех лет, родители которых являются постоянно проживающими в Казахстане иностранцами, заграничный паспорт при подаче документов на РПП предоставляется при наличии.

Изменения введены в действие 18 августа 2026 года и будут действовать до 31 декабря 2026 года.

В апреле 2026 в Казахстане изменили порядок выдачи разрешения иностранцам на ПМЖ и получение статуса кандаса.