Порядок выдачи разрешения иностранцам на ПМЖ и получение статуса кандаса изменили в Казахстане

В Казахстане обновили правила оказания государственных услуг по выдаче разрешения на постоянное проживание иностранцам и лицам без гражданства, а также по присвоению и продлению статуса кандаса. Соответствующие изменения внесены совместным приказом Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития и МВД РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает корректировку порядка тестирования, оценки иммиграционного потенциала, а также оснований для получения и аннулирования статуса кандаса и разрешения на постоянное проживание.

В частности, результаты онлайн-диагностического тестирования по системе КАЗТЕСТ будут предоставляться в течение трех рабочих дней после прохождения с использованием прокторинга. Установлен пороговый уровень в 70%. При его достижении по каждому блоку выдается сертификат, при недоборе — справка о результатах. Повторное тестирование допускается не более двух раз в течение 30 дней.

Также уточнена система критериальной оценки иммиграционного потенциала. Введена шкала баллов по уровню образования от 0 до 150. Минимальный проходной порог установлен на уровне не менее 600 баллов.

Обновлены основания для аннулирования статуса кандаса. Среди них — смена региона проживания, отсутствие подтверждения платежеспособности и доходов, административные правонарушения, а также совершение уголовных преступлений.

Изменения коснулись и порядка предоставления разрешения на постоянное проживание. Услуга будет оказываться территориальными органами миграционной службы МВД РК через информационные системы при условии проживания в Казахстане не менее одного года в установленных регионах расселения.

Срок оказания госуслуги составит 45 календарных дней. Прием документов и выдача результатов будут осуществляться через госкорпорацию «Правительство для граждан».

Кроме того, уточнен перечень документов для получения разрешения на ПМЖ, включая подтверждение платежеспособности в размере не менее 1320 МРП (5,7 млн тенге в 2026 году), а также прохождение критериальной оценки иммигранта.

Документ также расширяет перечень оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на ПМЖ, включая нарушения законодательства, предоставление недостоверных данных, отсутствие подтвержденного дохода, несоблюдение условий проживания и угрозу национальной безопасности.

Приказ вводится в действие со дня подписания и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Ранее Казахстан запустил пилот по выдаче ПМЖ и присвоению статуса кандаса.