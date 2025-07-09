В Казахстане изменили правила работы комиссии по оценке вреда здоровью пациента

Согласно обновлениям, теперь состав комиссии утверждается приказом руководителя медорганизации в течение 10 рабочих дней после получения обращения от пациента или его родственников. В нее обязательно входят профильные специалисты и представитель страховой организации из Единого страхового (перестраховочного) пула.

Представителя страховой организации направляет сам страховой пул по запросу медицинского учреждения.

Также уточнено, что комиссия должна состоять из нечетного количества человек, включая как минимум одного профильного специалиста по каждому направлению, которое подлежит экспертизе.

Ранее мы писали, что во всех регионах Казахстана разработают цифровые карты объектов инфраструктуры здравоохранения. Они будут интегрированы с информационными системами Минздрава.