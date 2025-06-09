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    16:47, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане готовятся к запуску Teen аccounts от Meta для онлайн-безопасности детей

    В MNU прошло мероприятие, посвященное запуску Teen аccounts и вопросам онлайн-безопасности подростков. В обсуждении приняли участие представители компании Meta, госорганов и экспертного сообщества, передает корреспондент агентства Кazinform.

    дети школа
    Фото: Pixabay.com

    Заместитель председателя Комитета информации Минкультуры и информации Ильяс Есмагул отметил значимость нового проекта.

    — Достаточно большой шаг со стороны Meta в отношении того, что они создали Teen accounts, в которых можно регулировать контент. Там будет родительский контроль. Поэтому, я думаю, что это сделает большой шаг в том направлении, что наши дети, подрастающее поколение, они будут более ограничены от вредоносного контента, — сказал он.

    В Казахстане готовятся к запуску Teen аccounts от Meta для онлайн-безопасности детей
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    По словам Ильяса Есмагула, министерство поддержало эту инициативу.

    — Мы тоже присоединились к этой работе. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество с компанией Meta будет приносить пользу нашим детям, — сказал он.

    Отвечая на вопрос журналистов о сроках запуска Teen Accounts, представитель министерства отметил:

    — Это больше, наверное, вопрос к коллегам из Meta. Но раз они уже презентовали, я дума, уже будет в скором времени.

    Ильяс Есмагул добавил, что предложенный проект носит глобальный характер.

    — Коллеги из Meta презентовали этот проект, который с их позиции будет дополнительно ограничивать наших детей от вредоносного контента. Они разработали инструменты для пользователей. Это не только для Казахстана, я так понимаю, это для всего мира будет доступно. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими коллегами из Meta, регулярно обмениваемся опытом, проводим форумы, семинары и так далее, — отметил он.

    Он также подчеркнул, что вопросы безопасности данных уже регулируются в Казахстане на законодательном уровне:

    — У нас обеспечивается безопасность данных не только детей, но и всех граждан. Персональные данные в стране защищены законом.

    Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева озвучила результаты исследования ЮНИСЕФ о цифровом поведении детей, в том числе привела данные о кибребуллинге и знакомстве детей с незнакомцами в сети. 

    Теги:
    Кибербуллинг Соцсети Дети Интернет Несовершеннолетние Кибербезопасность Социальные сети
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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