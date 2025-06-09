В Казахстане готовятся к запуску Teen аccounts от Meta для онлайн-безопасности детей

Заместитель председателя Комитета информации Минкультуры и информации Ильяс Есмагул отметил значимость нового проекта.

— Достаточно большой шаг со стороны Meta в отношении того, что они создали Teen accounts, в которых можно регулировать контент. Там будет родительский контроль. Поэтому, я думаю, что это сделает большой шаг в том направлении, что наши дети, подрастающее поколение, они будут более ограничены от вредоносного контента, — сказал он.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По словам Ильяса Есмагула, министерство поддержало эту инициативу.

— Мы тоже присоединились к этой работе. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество с компанией Meta будет приносить пользу нашим детям, — сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках запуска Teen Accounts, представитель министерства отметил:

— Это больше, наверное, вопрос к коллегам из Meta. Но раз они уже презентовали, я дума, уже будет в скором времени.

Ильяс Есмагул добавил, что предложенный проект носит глобальный характер.

— Коллеги из Meta презентовали этот проект, который с их позиции будет дополнительно ограничивать наших детей от вредоносного контента. Они разработали инструменты для пользователей. Это не только для Казахстана, я так понимаю, это для всего мира будет доступно. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими коллегами из Meta, регулярно обмениваемся опытом, проводим форумы, семинары и так далее, — отметил он.

Он также подчеркнул, что вопросы безопасности данных уже регулируются в Казахстане на законодательном уровне:

— У нас обеспечивается безопасность данных не только детей, но и всех граждан. Персональные данные в стране защищены законом.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева озвучила результаты исследования ЮНИСЕФ о цифровом поведении детей, в том числе привела данные о кибребуллинге и знакомстве детей с незнакомцами в сети.