В Казахстане готовятся к запуску Teen аccounts от Meta для онлайн-безопасности детей
В MNU прошло мероприятие, посвященное запуску Teen аccounts и вопросам онлайн-безопасности подростков. В обсуждении приняли участие представители компании Meta, госорганов и экспертного сообщества, передает корреспондент агентства Кazinform.
Заместитель председателя Комитета информации Минкультуры и информации Ильяс Есмагул отметил значимость нового проекта.
— Достаточно большой шаг со стороны Meta в отношении того, что они создали Teen accounts, в которых можно регулировать контент. Там будет родительский контроль. Поэтому, я думаю, что это сделает большой шаг в том направлении, что наши дети, подрастающее поколение, они будут более ограничены от вредоносного контента, — сказал он.
По словам Ильяса Есмагула, министерство поддержало эту инициативу.
— Мы тоже присоединились к этой работе. Надеемся, что наше дальнейшее сотрудничество с компанией Meta будет приносить пользу нашим детям, — сказал он.
Отвечая на вопрос журналистов о сроках запуска Teen Accounts, представитель министерства отметил:
— Это больше, наверное, вопрос к коллегам из Meta. Но раз они уже презентовали, я дума, уже будет в скором времени.
Ильяс Есмагул добавил, что предложенный проект носит глобальный характер.
— Коллеги из Meta презентовали этот проект, который с их позиции будет дополнительно ограничивать наших детей от вредоносного контента. Они разработали инструменты для пользователей. Это не только для Казахстана, я так понимаю, это для всего мира будет доступно. Мы очень тесно сотрудничаем с нашими коллегами из Meta, регулярно обмениваемся опытом, проводим форумы, семинары и так далее, — отметил он.
Он также подчеркнул, что вопросы безопасности данных уже регулируются в Казахстане на законодательном уровне:
— У нас обеспечивается безопасность данных не только детей, но и всех граждан. Персональные данные в стране защищены законом.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева озвучила результаты исследования ЮНИСЕФ о цифровом поведении детей, в том числе привела данные о кибребуллинге и знакомстве детей с незнакомцами в сети.