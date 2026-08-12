В Карагандинском зоопарке пополнение сразу у двух семей

Лето принесло Карагандинскому зоопарку сразу два приятных сюрприза. У пары альпак появился первый детеныш, а сине-голубые ара впервые за историю учреждения вывели птенца, передает корреспондент агентства Kazinform.

У альпак родился первый малыш

В Карагандинском зоопарке появился новый обитатель — у пары альпак Черныша и Майи родился детеныш. Малыш появился на свет несколько дней назад и уже успел освоиться в просторном вольере.

Альпаки живут в зоопарке около двух лет. За это время необычные животные успели завоевать популярность у посетителей благодаря спокойному характеру, любопытству и выразительной внешности. Однако потомства у пары до недавнего времени не было.

Новорожденный оказался мальчиком. Он получил от родителей характерный темный окрас с рыжеватым оттенком подшерстка. Практически сразу после рождения малыш поднялся на ноги и теперь активно передвигается по территории, не отходя далеко от матери.

Фото: Kazinform / Айзада Агильбаева

Майя большую часть времени проводит рядом с сыном. Она внимательно следит за его поведением и не выпускает малыша из поля зрения. Самец Черныш также держится неподалеку, поэтому новая семья практически все время находится вместе.

Несмотря на установившуюся в Караганде жаркую погоду, специалисты не считают необходимым полностью состригать шерсть альпакам. Она служит животным не только защитой от холода, но и помогает поддерживать комфортную температуру тела.

В этом году Чернышу и Майе лишь немного укоротили шерсть в области шеи. В остальном шерстяной покров оставили без изменений. При этом в вольере предусмотрены теневые укрытия, где животные могут переждать самые жаркие часы.

Для семьи оборудован просторный загон с кормушками, поилками и необходимыми условиями для отдыха. По словам сотрудников зоопарка, малыш чувствует себя хорошо, активно двигается и постепенно знакомится с окружающей территорией.

Вскоре новый обитатель сможет получить собственное имя, которое ему предложат выбрать жителям Караганды. Зоопарк планирует объявить конкурс и пригласить горожан принять участие в выборе имени для маленькой альпаки.

У сине-голубых ара появился птенец

Не менее важное событие произошло и в птичьем отделении Карагандинского зоопарка. У пары сине-голубых ара впервые появился птенец — прежде эти птицы потомства в учреждении не приносили.

Сейчас молодому ара около трех месяцев. Птенец хорошо себя чувствует, растет и развивается под присмотром специалистов. Родители продолжают заботиться о нем, а сотрудники зоопарка внимательно наблюдают за его состоянием.

Пара живет в Караганде примерно четыре года. Все это время птицы содержались без потомства, поэтому появление птенца стало для сотрудников особенно долгожданным событием.

В этом году условия содержания ара решили изменить. Птиц переселили в просторные летние вольеры, где у них стало больше пространства для передвижения, отдыха и привычного поведения.

Фото: Kazinform / Айзада Агильбаева

Специалисты предполагают, что улучшение условий могло стать одним из факторов, повлиявших на успешное размножение. Для зоопарка появление птенца является не только радостным событием, но и важным показателем благополучия птиц.

Сотрудники отмечают, что комфортные условия содержания имеют большое значение для животных. Достаточное пространство, возможность больше двигаться и спокойная обстановка помогают птицам проявлять естественное поведение.

Теперь специалисты продолжают наблюдать за развитием молодого ара. Птенец постепенно становится самостоятельнее, однако пока остается под заботой родителей и постоянным контролем сотрудников зоопарка.

Для Карагандинского зоопарка нынешнее пополнение стало сразу двойным поводом для радости. Здесь продолжают следить за тем, как подрастают оба новых обитателя, и обещают знакомить посетителей с их первыми месяцами жизни.

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