Крокодил Фидель из зоопарка Алматы отмечает 40-летний юбилей

Сегодня свой 40-й день рождения отмечает кубинский крокодил Фидель, один из самых узнаваемых обитателей зоопарка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фидель родился в 1986 году, а в 2001 году прибыл в Алматинский зоопарк из Рижского зоопарка.

За годы жизни он стал настоящим любимцем посетителей и сотрудников. Сегодня Фидель — взрослый представитель своего вида, его длина составляет около 4 метров.

Фото: зоопарк Алматы

В честь юбилея для именинника подготовили необычное угощение. Так как крокодилы не употребляют сладости, праздничный «торт» был изготовлен из его любимого лакомства — говядины. Такое угощение соответствует естественным пищевым потребностям животного.

— Фидель чувствует себя хорошо, он активен, имеет хороший аппетит и находится под постоянным наблюдением специалистов. За годы, проведенные в нашем зоопарке, он стал настоящим символом Экзотариума. У него уже сформировался свой характер и повадки, которые хорошо знают наши сотрудники. Несмотря на солидный возраст, для кубинского крокодила 40 лет — это не предел, при правильном уходе они могут жить значительно дольше, — отметил Александр Гурнев, руководитель отдела Экзотариума Алматинского зоопарка.

Кубинский крокодил относится к древнейшей группе пресмыкающихся. Благодаря особенностям обмена веществ эти животные могут долго переваривать пищу, поэтому в условиях зоопарка Фидель получает корм один раз в неделю. Обычно кормление проходит по вторникам с 14:00 до 15:00, и посетители могут стать свидетелями этого процесса.

За 40 лет Фидель стал не просто обитателем зоопарка, а настоящим символом, который помогает людям больше узнать о крокодилах, особенностях их поведения и важности сохранения редких видов.

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