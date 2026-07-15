Жеребенок лошади Пржевальского родился в Алматинском зоопарке

В Алматинском зоопарке у кобылы лошади Пржевальского по кличке Курбанкул родился жеребенок, передает корреспондент агентства Kazinform.

Малыша назвали Желмая. Для Курбанкул это уже второй приплод.

Лошадь Пржевальского — один из самых редких видов диких лошадей в мире, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан и Красный список Международного союза охраны природы. Получение потомства в условиях зоопарков является важной частью международных программ по сохранению генетического разнообразия и устойчивой популяции этого вида.

Фото: зоопарк Алматы

Алматинский зоопарк участвует в программах по сохранению редких и исчезающих животных. Среди них — сайгак, белый медведь, белоплечий орлан и лошадь Пржевальского. Рождение каждого детеныша — это не только радостное событие для сотрудников зоопарка, но и реальный вклад в сохранение биоразнообразия и будущего исчезающих видов.

Фото: зоопарк Алматы

— Рождение каждого жеребенка лошади Пржевальского — это результат большой и кропотливой работы наших специалистов. Для животных создаются максимально комфортные условия содержания, пары подбираются с учетом рекомендаций международной племенной программы, обеспечивается постоянный ветеринарный контроль. Появление на свет каждого жеребенка подтверждает, что эта работа приносит свои результаты и помогает сохранить единственный сохранившийся вид дикой лошади в мире, — отметил заместитель директора по зооветеринарной части Алматинского зоопарка Агыбай Ажибаев.

Для обеспечения спокойствия животных семейство лошадей Пржевальского содержится в специальной «тихой» зоне, закрытой для посещения. В настоящее время кобыла Курбанкул, жеребенок Желмая и жеребец Мерей находятся под постоянным наблюдением специалистов. Мать и малыш чувствуют себя хорошо и активно развиваются.

Фото: зоопарк Алматы

Ранее сообщалось, что впервые за 20 лет в зоопарке Алматы родились еноты-полоскуны.