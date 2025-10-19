В Караганде начнут делать операции на мозге с помощью робота-хирурга

Remebot RM-200 — это интеллектуальная система, способная анализировать медицинские данные и помогать хирургам во время операций. Уже в ближайшее время с его использованием проведут первые вмешательства: интракраниальную биопсию и абляцию опухолей мозга.

По словам директора больницы Еркин-Дауира Курмангалиева, внедрение технологии позволит ежегодно выполнять свыше 300 высокотехнологичных нейрохирургических операций, сократить инвазивность процедур и время восстановления пациентов.

— Точность выхода на заданную точку составляет меньше миллиметра. Это даёт возможность оперировать пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией, опухолями мозга, а также выполнять стереотаксические вмешательства и удаление гематом с высокой вероятностью успеха, — пояснил Еркин-Дауир Курмангалиев.

Карагандинские нейрохирурги уже прошли обучение в Китае, где активно используются подобные комплексы. Там специалисты выполнили серию пробных операций, отработав практические навыки работы с системой.

Роботизированная рука с гибридной технологией Reme-Hybrid обеспечивает ювелирную точность движений и минимальное воздействие на ткани. Благодаря этому в Караганде появятся новые возможности для спасения пациентов с тяжёлыми патологиями головного мозга.

Ранее сообщалось, что в городском кардиологическом центре Алматы впервые проведена успешная операция молодой пациентке с редким диагнозом.