В какие страны Казахстан экспортирует продукты животноводства

Как сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, на постоянной основе ведется работа по открытию новых рынков и расширению ассортимента продукции.

Особое внимание уделяется сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.

— Между МСХ РК и ГТУ КНР за 2015–2025 гг. подписаны Протокола по ветеринарным требованиям на экспорт из Казахстана в Китай на 12 наименований продукции: замороженную баранину; замороженную свинину; меду; рыбе; молочной продукции; шерстяному сырью; племенным животным семейства лошадиные; убойным животным семейства лошадиные; убойные КРС; шкуры КРС; мясо птицы и субпродукты, — отметила руководитель управления международного сотрудничества в области ветеринарии Кызгалдак Жубатканова на форуме казахстанских экспортеров.

По ее словам, ведётся работа по внесению изменений в действующие протоколы с Китаем по говядине, свинине и баранине. Предусматривается включение формулировки «охлаждённое мясо, термически обработанная продукция и субпродукты», что позволит расширить ассортимент поставляемой продукции.

На текущий момент согласованы ветеринарные сертификаты на следующие виды товаров:

племенные и убойные животные семейства лошадиных;

замороженные говядина, баранина и свинина;

продукция пчеловодства;

рыба;

молочная продукция;

верблюжье шерстяное сырьё — с учётом эпизоотических ограничений.

Дополнительно проводится работа по согласованию ветеринарных требований для экспорта убойного КРС, шкур КРС, мяса птицы и субпродуктов.

— Со стороны Китая имеются действующие ограничения с января 2022 года в северо-западные и центральные регионы Республики Казахстан по ящуру, а также с 2019 года по оспе овец и коз. Комитетом проводится определенная работа, а также переговоры представителями ГТУ КНР по снятию действующих ограничений для дальнейшего открытия экспорта рынка, — добавила К. Жубатканова.

Помимо Китая, традиционными торговыми партнерами Казахстана остаются страны Центральной Азии, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Иран, Турция, страны Европейского союза (ЕС) и другие. Основу экспорта составляют говядина, баранина, продукция пчеловодства, рыба и другое сырье животного происхождения.

По информации МСХ РК, на сегодня казахстанская продукция представлена на следующих зарубежных рынках:

Страны ЕАЭС и СНГ — экспорт живых животных и продукции животноводства возможен с регионов без ограничений по ящуру;

ЕС — одобрен экспорт рыбной продукции и меда. 4 июня 2025 года предприятие ТОО «SUN-BEE ALTAI» из ВКО было официально включено в Реестр ЕС;

Монголия, Азербайджан, Иран, Турция, КСА, Япония, Корея, ОАЭ — осуществляются поставки живых животных, мясной, молочной и аквакультурной продукции.

В 2024–2025 годах открыты новые направления:

Азербайджан — верблюды, молоко, мясо КРС, МРС и птицы;

Монголия — живой мелкий рогатый скот;

Грузия — живой КРС и МРС (племенной и убойный);

Марокко — корма;

Иран — шкуры и шерсть;

ЕС — продукция пчеловодства.

Кроме того, на стадии согласования находятся ветеринарные требования для экспорта:

в Китай — субпродукты, сухое молоко и конина;

в Турцию — мясо КРС;

в Малайзию — мясо и молоко;

в Японию — молоко кобыл и верблюдиц, живые лошади;

в Корею — мороженое и молочные изделия;

в Афганистан, Пакистан, Иорданию, Таиланд, Вьетнам, Индию, Ирак, Катар — различные виды мяса, живые животные и продукция животноводства;

в ЕС — продукция аквакультуры и конина;

в ОАЭ — свежемороженая рыбная продукция и спортивные лошади.

Ранее мы писали, что объем казахстанского экспорта увеличился на 3,1%.