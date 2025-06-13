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    20:13, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    В какие страны Казахстан экспортирует продукты животноводства

    Казахстан продолжает активно развивать экспорт животноводческой продукции, укрепляя позиции на международной арене, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мясо
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Как сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК, на постоянной основе ведется работа по открытию новых рынков и расширению ассортимента продукции.

    Особое внимание уделяется сотрудничеству с Китайской Народной Республикой.

    — Между МСХ РК и ГТУ КНР за 2015–2025 гг. подписаны Протокола по ветеринарным требованиям на экспорт из Казахстана в Китай на 12 наименований продукции: замороженную баранину; замороженную свинину; меду; рыбе; молочной продукции; шерстяному сырью; племенным животным семейства лошадиные; убойным животным семейства лошадиные; убойные КРС; шкуры КРС; мясо птицы и субпродукты, — отметила руководитель управления международного сотрудничества в области ветеринарии Кызгалдак Жубатканова на форуме казахстанских экспортеров.

    По ее словам, ведётся работа по внесению изменений в действующие протоколы с Китаем по говядине, свинине и баранине. Предусматривается включение формулировки «охлаждённое мясо, термически обработанная продукция и субпродукты», что позволит расширить ассортимент поставляемой продукции.

    На текущий момент согласованы ветеринарные сертификаты на следующие виды товаров:

    • племенные и убойные животные семейства лошадиных;
    • замороженные говядина, баранина и свинина;
    • продукция пчеловодства;
    • рыба;
    • молочная продукция;
    • верблюжье шерстяное сырьё — с учётом эпизоотических ограничений.

    Дополнительно проводится работа по согласованию ветеринарных требований для экспорта убойного КРС, шкур КРС, мяса птицы и субпродуктов.

    — Со стороны Китая имеются действующие ограничения с января 2022 года в северо-западные и центральные регионы Республики Казахстан по ящуру, а также с 2019 года по оспе овец и коз. Комитетом проводится определенная работа, а также переговоры представителями ГТУ КНР по снятию действующих ограничений для дальнейшего открытия экспорта рынка, — добавила К. Жубатканова.

    Помимо Китая, традиционными торговыми партнерами Казахстана остаются страны Центральной Азии, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Иран, Турция, страны Европейского союза (ЕС) и другие. Основу экспорта составляют говядина, баранина, продукция пчеловодства, рыба и другое сырье животного происхождения.

    По информации МСХ РК, на сегодня казахстанская продукция представлена на следующих зарубежных рынках:

    • Страны ЕАЭС и СНГ — экспорт живых животных и продукции животноводства возможен с регионов без ограничений по ящуру;
    • ЕС — одобрен экспорт рыбной продукции и меда. 4 июня 2025 года предприятие ТОО «SUN-BEE ALTAI» из ВКО было официально включено в Реестр ЕС;
    • Монголия, Азербайджан, Иран, Турция, КСА, Япония, Корея, ОАЭ — осуществляются поставки живых животных, мясной, молочной и аквакультурной продукции.

    В 2024–2025 годах открыты новые направления:

    • Азербайджан — верблюды, молоко, мясо КРС, МРС и птицы;
    • Монголия — живой мелкий рогатый скот;
    • Грузия — живой КРС и МРС (племенной и убойный);
    • Марокко — корма;
    • Иран — шкуры и шерсть;
    • ЕС — продукция пчеловодства.

    Кроме того, на стадии согласования находятся ветеринарные требования для экспорта:

    • в Китай — субпродукты, сухое молоко и конина;
    • в Турцию — мясо КРС;
    • в Малайзию — мясо и молоко;
    • в Японию — молоко кобыл и верблюдиц, живые лошади;
    • в Корею — мороженое и молочные изделия;
    • в Афганистан, Пакистан, Иорданию, Таиланд, Вьетнам, Индию, Ирак, Катар — различные виды мяса, живые животные и продукция животноводства;
    • в ЕС — продукция аквакультуры и конина;
    • в ОАЭ — свежемороженая рыбная продукция и спортивные лошади. 

    Ранее мы писали, что объем казахстанского экспорта увеличился на 3,1%. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Мясо Сельхозпродукция Продовольственная безопасность
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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