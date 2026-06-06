Вызовы скорой из-за жары участились в Павлодарской области

В Павлодарской области уже неделю держится жара выше +30 градусов. На фоне высоких температур увеличилось число обращений за экстренной медицинской помощью, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам медиков, в жаркую погоду в группе риска находятся люди с гипертонией, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особое внимание своему самочувствию также следует уделять детям и пожилым людям.

Специалисты отмечают, что наиболее опасным периодом считается время с 11:00 до 16:00, когда солнечная активность достигает максимума. В эти часы рекомендуется по возможности оставаться в помещении, избегать физических нагрузок и употреблять достаточное количество воды. От сладких газированных напитков медики советуют отказаться.

— Хотелось бы обратить внимание на основные признаки теплового удара и ухудшения состояния. Это резкая слабость, повышенная потливость, головокружение. Возможны холодный липкий пот и даже потеря сознания. В таких случаях необходимо обтереть или умыть человека прохладной водой, дать выпить сладкий чай, уложить его, приподнять ноги и вызвать скорую помощь, — сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Медики отмечают, что в первые жаркие недели лета количество вызовов традиционно увеличивается. Если в мае бригады скорой помощи обслуживали в среднем около 640 вызовов в сутки, то сейчас этот показатель достигает 750. Рост составил 15–20%.

Между тем служба «112» предупредила жителей региона о дальнейшем повышении температуры воздуха. По прогнозам, с 7 по 10 июня столбики термометров могут подняться до +37 градусов.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали на июнь в Павлодарской области жару до +38 и грозы.