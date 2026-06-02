Жара до +38 градусов и грозы ожидаются в Павлодарской области в июне

В павлодарском филиале РГП «Казгидромет» сообщили о том, что средняя температура воздуха в июне составит +19…+21 градус, передает корреспондент агентства Kazinform.

В начале месяца ожидается резкое повышение дневной температуры: с +16…+21°С до +22…+27°С. В начале второй декады воздух может прогреться до +31…+36°С. К концу июня столбики термометров местами могут подняться до +33…+38°С.

— Кратковременные дожди с грозами ожидаются часто в течение месяца. При грозах возможно штормовое усиление ветра до 15–20 метров в секунду, в отдельных районах не исключен град. Если говорить об экстремальных значениях, самая высокая температура в июне — +41 градус — была зафиксирована в 1988 году. Самая низкая — заморозки до -2 градусов — отмечалась в 1971 году, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов павлодарского филиала РГП «Казгидромет» Ирина Анохина.

Синоптики отмечают, что в течение месяца температура будет колебаться: периоды потепления могут сменяться резким похолоданием, в том числе из-за осадков. При этом количество осадков ожидается около нормы.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана прокомментировали эксперимент по искусственному вызову осадков.