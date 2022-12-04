Визиты Президента в РФ и Францию, ЧС в Экибастузе, кадровая политика, удивительный ЧМ по футболу – обзор событий недели

4 Декабря 2022, 08:49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прошедшая неделя с 28 ноября по 4 декабря 2022 года, вместившая в себя два времени года – завершение осени и начало зимы - запомнится казахстанцам не только важными политическими, но и поистине драматическими событиями внутри страны. Замерзающий Экибастуз из-за остановки «энергетического сердца» города, перебои с теплом и водой в крупных населенных пунктах, смена и кадровая перестановка акимов. Но обо всем по порядку.

Встреча Президента Казахстана со стратегическими партнерами страны

Поздним вечером 27 ноября 2022 года Президент Казахстана по приглашению Президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию. Это была его первая зарубежная командировка после избрания на пост Главы государства. «Мой первый зарубежный визит после этого события происходит именно в РФ, что само по себе имеет глубокое политическое значение. И определенный символизм в этом визите, безусловно, присутствует», - сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между странами. «Для Казахстана Российская Федерация была и остается основным стратегическим партнером, государством, с которым нас связывает глубинные взаимоотношения в самых разных отраслях», - отметил он.

Официальный визит в Российскую Федерацию Главы государства Касым-Жомарта Токаева начался 28 ноября 2022 года с церемонии возложения цветов к мемориалу «Могила неизвестного солдата» в Александровском саду в Москве.

В этот день Президенты Казахстана и России в режиме видеоконференции приняли участие в работе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который прошел в Оренбурге. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил увеличение взаимных инвестиций между странами, наличие потенциала для усиления торгово-экономического сотрудничества, развитие стабильных торговых отношений и целом подчеркнул, что межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой для конструктивного взаимодействия двух стран по всем направлениям.

После участия в XVIII Форуме межрегионального сотрудничества президенты Казахстана и России провели переговоры.

Лидеры Казахстана и России в традиционно доверительном и конструктивном ключе определили контуры дальнейшего укрепления двустороннего партнерства. Приоритетной задачей остается наращивание экономического взаимодействия в промышленной кооперации и транспортно-логистической сфере. Видео переговоров президентов Казахстана и России, подготовленное пресс-службой Президента РК, можно посмотреть по этой

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали Декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Также в рамках визита в Москву Глава государства провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России.

Уже на следующий день, 29 ноября, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию. Главу государства в Елисейском дворце встретил Президент Франции Эмманюэль Макрон. После официальной церемонии встречи состоялись двусторонние переговоры глав государств.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмманюэля Макрона за приглашение посетить Францию и теплые поздравления по случаю его переизбрания Президентом Казахстана. В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев рассказал о проводимых в нашей стране политической и экономической модернизации.

В свою очередь, Эмманюэль Макрон отметил, что Казахстан является стратегическим партнером Франции. Между странами активно развиваются торгово-экономические, реализуются совместные проекты в энергетике. Европейский Союз активно инвестирует в различные казахстанские проекты. Стороны обстоятельно обменялись мнениями по укреплению связей двух стран в сферах образования и культуры, а также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в Центральной Азии. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Эмманюэля Макрона посетить Казахстан.

В рамках официального визита во Францию Президент Казахстана встретился с основателем Французского института международных отношений Тьерри Монбриалем, которым обсудил актуальные геополитические вопросы и перспективы развития ситуации в мире. При посещении Сената Франции Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. Во время беседы со спикером Сената Жераром Ларше, который высоко оценивает проводимые в Казахстане политические и экономические реформы, Президент РК пригласил его посетить с визитом нашу страну.

Большой и обстоятельный разговор о новых вызовах времени и новых возможностях состоялся во время встречи Президента Казахстана с капитанами бизнеса Франции. В мероприятии приняли участие руководители таких крупных компаний, как Total Energies, Orano, Saint-Gobain, Boehringer Ingelheim France, Soufflet Group, BPI France, Vicat, Syctom, Pellenc, животноводческой ассоциации FICT, Total Eren, PCM, Safran, Thales, Groupe EDF, Assystem, Alstom, Evolution International, MHB SAS, Exa International, Airbus, Rungis Semmaris, MBDA, SOPREMA и другие.

Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал участникам встречи о наиболее перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества. «Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов», – заявил Президент.

Программу визита Президента Казахстана во Францию продолжила серия встреч с руководителями крупных французских компаний. В частности, Глава государства принял гендиректора крупнейшей в мире компании-оператора АЭС - Électricité de France (EDF), Президента Air Liquide, председателя cовета директоров Orano S.A. и председателя совета директоров, главного исполнительного директора компании Alstom.

Рабочая программа Президента Казахстана в Париже была очень насыщенной. Глава государства во время визита во Францию провел около 20 встреч, было подписано 35 документов о взаимодействии и реализации крупномасштабных проектов в области энергетики, транспорта, машиностроения, здравоохранения и биобезопасности, образования и науки.

«Астана-Париж: партнерства новые мосты» - по итогам этого визита был снят документальный фильм ТРК Президента РК, который вышел в эфир 3 декабря 2022 года в 21:00 час на телеканале «Jibek joly».

Хроника ЧС в Экибастузе

Драматические события произошли в связи с остановкой ТЭЦ в городе Экибастузе, которая повлекла за собой перебои с теплом и водой. Были проблемы и с газоснабжением в ряде городов в связи с наступлением резких холодов. На беду отозвался народ в социальных сетях, круглосуточно работали все государственные органы и службы, в том числе региональные журналисты МИА «Казинформ». Свои комментарии и оценки происходящему дали чиновники, специалисты, руководство страны.

Первая информация ТОО «Экибастузтеплоэнерго» о том, что ночью из-за остановок котлоагрегатов жители Экибастуза остались без тепла, появилась на ленте МИА «Казинформ» утром 27 ноября 2022 года. «Производится запуск котлоагрегатов №8 и №14. Работают ремонтные бригады. В ближайшее время параметры будут восстановлены», - сообщили на ТЭЦ.

Уже через несколько часов региональный корреспондент по Павлодарской области и выпускающие редакторы МИА «Казинформ» в оперативном порядке подключились к освещению чрезвычайной ситуации в Экибастузе. Свои комментарии дали находившиеся на местах аким области а аким города. Выяснилось, что авария на ТЭЦ в Экибастузе случилась из-за повреждений на теплосетях: выявлено 10 таких мест. Эту же причину остановки Экибастузской ТЭЦ подтвердили и в Министерстве энергетики РК, сообщив, что создан оперативный штаб. Подчеркнув при этом, что еще в августе текущего года комиссия Минэнерго «особо отмечала высокий уровень износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%». Как выяснилось, при общей протяженности тепловых труб в 342 км, ежегодно производится замена порядка только 3-4 км тепловых сетей.

Ситуация в городе ухудшалась с каждым часом: началась эвакуация детей из центра поддержки, прибывшие в Экибастуз представители Комитета по охране прав детей организовали отправку детей в оздоровительные лагеря, целые микрорайоны остались без тепла.

В связи с аварией на ТЭЦ в Экибастузе Президент выразил большую тревогу за благополучие жителей города и поручил Правительству и местным органам управления нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации: «Премьер-Министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны».

28 ноября 2022 года в Экибастузе акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях. 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла.

В Астане и Алматы начался сбор гуманитарной помощи для жителей Экибастуза. С инициативой выступило АО «Казпочта». Никто не остался равнодушным к ситуации экибастузцев. Социальные сети были заполнены словами поддержки, в работу включились волонтеры, рассказывая о реальном положении дел с места события, оказанной помощи.

Между тем пресс-служба Премьер-министра сообщила, что Правительство РК и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность.

В рубрике «Ситуация в Экибастузе» МИА «Казинформ» ежечасно появляются новые сообщения. Жителей 8 домов призвали к эвакуации из-за отключения света от перегруза сети. Для организации приема и обогрева граждан в Экибастузе было организовано 14 пунктов временного размещения, 387 лежащих койко-мест и 1540 сидячих. Более 160 тыс. абонентов Павлодарской области смогут в течение месяца совершать безвозмездные звонки и пользоваться бесплатным мобильным интернетом. Об этом позаботилось Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго». «Всем акиматам надо сделать выводы», - сказал он. Речь также шла о том, что в регионах будет проведен полный технический аудит энергетических объектов.

По информации МИА «Казинформ», на третий день аварии на ТЭЦ в Экибастузе все еще отключены от тепла 42 многоэтажки и 90 частных домов. «На данный момент самое сложное – чисто техническая часть. Ввод в дом циркулирует, а внутри дома есть проблемы: либо подмерзла задвижка на стояке, частично работает либо вообще не работает тепловой узел. Эти дела мы сейчас постепенно, заходя в каждый дом, совершаем. В первую очередь, в многоэтажных жилых домах», - сообщил заместитель акима области Олег Крук.

30 ноября аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил журналистам, что было найдено основное место порыва в теплосетях и дал прогноз полностью стабилизировать ситуацию. Но, к сожалению, к концу дня 30 ноября оперативный штаб проинформировал, что в 18.00 часов в Экибастузе отключили магистраль теплосетей для устранения повреждения на тепловых сетях центрального теплового пункта № 52 и замены задвижки. Отключено от теплоснабжения 149 многоэтажек и 114 частных домов…

Тем же вечером в Экибастуз прибыл Премьер-Министр РК. По прибытии Алихан Смаилов сразу же поехал на городскую ТЭЦ и ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на теплосетях. По мнению главы Правительства, к сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали. Согласно предварительным данным, на сети теплоснабжения было подано повышенное давление, что привело к одномоментному повреждению труб в 15 местах.

Также стало известно, что по этому факту начато досудебное расследование, по результатам которого все виновные лица будут привлечены к ответственности.

1 декабря 2022 года Указом Главы государства Абылкаир Скаков был освобожден от должности акима Павлодарской области. Временно исполняющим обязанности акима Павлодарской области назначен Олег Крук, ранее занимавший пост первого заместителя главы региона.

Подробный комментарий по аварии на Экибастузской ТЭЦ дал заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, который сообщил, что оценка будет дана в рамках уголовного дела. «Причина повреждения тепловых сетей – ошибочные действия персонала станции, которые привели к повышению давления в сети, одномоментному, разовому повышению давления в сети», - объяснил Роман Скляр. По поводу ответственности частных собственников объекта - олигарха Александра Клебанова и второго акционера Сергея Кана заместитель Премьер-Министра коротко ответил, что она наступит, когда будут сделаны соответствующие выводы. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

По информации министра здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила о том, что все тяжелобольные, беременные, пациенты психиатрического стационара с первого дня аварии были доставлены в Павлодар.

Отвечая на вопрос о сроках восстановления теплоснабжения в Экибастузе, временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук ответил, что полное восстановление работы ТЭЦ ожидается в воскресенье, 4 декабря. Пока что на вечер 3 декабря 40 домов остаются без холодной воды, 30 домов без тепла. На Экибастузской ТЭЦ, по состоянию на 13.00 3 декабря, работают 6 котлоагрегатов, еще 4 – находятся в резерве. Всего в аварийно-восстановительных работах задействованы 298 человек и 53 единиц техники.

Такой была неделя выживания Экибастуза. Полную хронологию чрезвычайной ситуация в городе можно будет посмотреть в рубрике «Регионы» МИА «Казинформ.

Кстати, тема тепла, света и воды, закрытых дорог была актуальна для всех регионов страны, особенно для восточных и северных.

Кадровые перестановки как знак новых перемен

В течение прошедшей недели состоялось очень много кадровых назначений, перестановок, отставок в высшем эшелоне власти. Более подробно об этом можно будет узнать в недельном обзоре «Кадровые назначения». На сегодняшний день пока остались неизвестными имена акима ВКО и столицы Казахстана.

Поразительный чемпионат мира по футболу -2022

Весь мир следит за ходом чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Закончился групповой этап игр, и из 23 команд осталось 16 лучших, вышедших в плей офф. Практически каждый матч сопровождался сенсацией. Ни одна из команд не прошла групповой этап без потерь. Из соревнований выбыли такие звездные команды, как сборные Германии и Бельгии. Зато впервые в истории в группы вышли три представителя азиатской конфедерации – Япония, Южная Корея, Австралия. С субботы, 3 декабря начались матчи на вылет, и по мнению экспертов, делать прогнозы будет очень сложно. Начался самый сложный, и судя по итогам групповых игр, непредсказуемый этап ЧМ по футболу-2022. Сегодня, 4 декабря, в 21.00 часов казахстанцы смогут посмотреть на телеканалах Қазақстан и Казспорт встречу футболистов 1/8 финала Франции и Польши. А в 01 час ночи 5 декабря казахстанские спортивные журналисты проведут прямой эфир матча Англия - Сенегал.