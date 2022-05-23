23 Мая 2022 09:30

Визит византийского посла к тюркскому кагану показали в музейном спектакле в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Году детей, объявленному Президентом РК в 2022 году, посвятили организаторы театрализованное представление в Таразе. Древний караван-сарай, в котором проходила историческая реконструкция событий многовековой давности, наполнился людским шумом и детским гомоном. Об этом – в фоторепортаже корреспондента МИА «Казинформ».

Среди многочисленных исторических памятников Тараза, относящихся к эпохе средневековья, известно порядка 20 караван-сараев. Тараз некогда служил важным звеном Великого Шелкового пути, здесь развивались искусства и ремесла. Здесь находилась своеобразная перевалочная база для купцов, направлявшихся в Китай и Индию. Караван-сарай Торткуль является одним из интереснейших археологических памятников древнего Тараза. Расположенный на западной окраине города, в XX столетии он представлял собою огромный курган.

Как сообщалось ранее, в 2008 году на западной окраине города археологи раскопали остатки сооружения, которое оказалось караван-сараем Торткуль со всей сопутствовавшей инфраструктурой. По найденным здесь монетам объект датировали VI - VII вв. нашей эры. В 2010 году караван-сарай был реконструирован и сейчас входит в список популярных объектов туристического маршрута «Великий Шёлковый путь».

Организатором театрализованного представления в рамках традиционного мероприятия «Ночь в музее» выступил республиканский государственный историко-культурный музей-заповедник «Памятники Древнего Тараза» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

«Наш основной зритель, самый внимательный и самый благодарный, - это дети, для которых мы подготовили театрализованное представление о страницах истории нашего древнего города – прибытие византийского посла Земарха Киликийского в средневековый город Тараз. Памятники прошлого открывают дорогу в будущее. Без знания своей истории невозможно строить будущее, поэтому мы должны рассказывать подрастающему поколению об истории нашего народа», - отметила заместитель руководителя музея-заповедника «Памятники Древнего Тараза» Галия Алимжанова, автор идеи исторической реконструкции.

Если углубиться в историю средневекового города Тараза, то к 568 году н. э относится упоминание в греческих источниках города под названием Толоса как одного из пунктов Великого Шелкового пути в долине реки Талас. Нынешнее название города Тараз - «весы», «торговый город» - появилось в X - XIII вв. Река Талас и сейчас протекает на восточной окраине Тараза. В византийских источниках второй половины VI века упоминание о городе появляется в связи с посольством византийского императора Юстиниана Великого. Того самого, при котором в Константинополе строился храм Святой Софии и составлялся Кодекс законов. В это время мощное государство Византия пытается заключить договор с Западно-Тюркским каганатом о военно-политической поддержке в Центрально-Азиатском регионе. И для этого византийский император отправляет свое посольство к западным тюркам.

И именно в городе на берегу реки Талас, в столице тюркского кагана Дизабула, в 568 году торжественно и гостеприимно принимали посла Византии Земарха Киликийского. Находившийся тогда в составе посольства историк описал город как одну из резиденций западно-тюркских каганов и очень важный политический и торговый центр.

Сотрудники музея-заповедника «Памятники Древнего Тараза», в содружестве с артистами областного театра, изобразили момент прибытия византийского посольства Земарха Киликийского в город и знакомство его с населением.

«Помимо этого, в нашей исторической реконструкции была продемонстрирована китайская чайная церемония, - продолжает Галия Алимжанова. - Этот напиток имел высокое распространение по Великому Шелковому пути и широко употреблялся в домах знати. Обыгрывались и сценки торговли, которая много веков велась в средневековом Торткуле и на таразских базарах. Были показаны мастер-классы по реставрации керамических изделий. Художник-реставратор нашего музея-заповедника на глазах у зрителей «вдыхал» вторую жизнь в древние экспонаты».

Жамбылский центр керамики вживую показал зрителям, как делается керамическая посуда. И маленькие, и большие зрители с интересом наблюдали, как вращается гончарный круг и на глазах рождается глиняный кувшин.

«Воспроизведена сама техника изготовления средневековых кувшинов, - отметила спикер. – Известно, что таразская керамика, возраст которой насчитывает свыше двух тысяч лет, уникальна и разнообразна. Многие образцы найденных на территории Жамбылской области керамических изделий не имеют аналогов в других музеях и запасниках Казахстана. Здесь же мы организовали тематические выставки, в которых показали находки, собранные казахстанскими археологами в ходе раскопок городищ на территории Жамбылской области».

«Ночь в музее» собрала в древнем караван-сарае и жамбылских художников. На открытом пространстве Торткуля экспонировались произведения таразских художников, воспевающие красоту родного края. Привлекла внимание гостей подборка тканей, выставка тюбетеек.

«Мы постарались воссоздать картину средневекового Торткуля именно в самих раскопах, имеющихся на этом объекте. Для того чтобы горожане смогли поближе и наиболее реально представить себе, какой жизнью жил средневековый город. Здесь же представлены макеты жемчужин средневековой архитектуры жамбылского региона - мавзолеи «Айша-биби», «Бабаджи-хатун», которые по своей красочности и убранству не имеют аналогов и являются объектами особой туристической привлекательности. На сцене артисты представили историю любви красавицы Айша-биби и хана Карахана», - отметила Галия Алимжанова.

Территория караван-сарая Торткуль была разбита на зоны, и каждая несла свою смысловую нагрузку – художественную, историческую, концертную, спортивную. В последнем были представлены традиционные казахские виды борьбы казакша курес, асык ойнау, аркан тарту. Огромный интерес зрителей вызвал эпизод сражения воинов-батыров, демонстрация владения искусством меча, копьем.

«Весь праздник, а это действительно был праздник захватывающей истории нашего древнего города, происходил под «живое» музыкальное сопровождение казахских народных инструментов - домбры, жетыген кобыза и других, живое пение артистов нашей филармонии, исполнение казахских народных песен. Мы хотели показать и развитие духовной мысли в средневековом Таразе. Ведь не хлебом единым, как говорится, и тогда был жив человек. В нашем городе в средние века работали ученые, развивались религиозные верования, начиная от тенгрианства, – отсюда и сценка с шаманом, встречающим гостей из Византии. Думаю, что в целом равнодушных, не получивших впечатления людей на этом мероприятии не было», - отметила заместитель руководителя музея-заповедника «Памятники Древнего Тараза» Галия Алимжанова.



