    20:00, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Визит вице-президента Швейцарии является важным подтверждением устойчивого партнерства

    Как отметил заместитель заведующего информационно-аналитического отдела аппарата Сената Парламента РК Ожет Шегирбаев, обе страны демонстрируют схожесть внешнеполитических подходов и готовность к экономическому сотрудничеству, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ожет Шегирбаев
    Фото: Kazinform

    По мнению эксперта, визит придает импульс дальнейшему развитию стратегического диалога, углублению политического партнерства, а также подтверждает высокий уровень доверия и готовность к расширению сотрудничества в экономике, образовании, технологиях и международных институциях.

    - В 2021 году Президент Токаев встречался с г-м Пармеленом, при чем дважды: один раз в формате ВКС, и второй уже в ходе официального визита в Швейцарию. В тот период Ги Пармелен занимал пост Президента страны. То есть, можно сказать, что текущий визит и встреча будет в том числе и определенной сверкой часов по итогам достигнутых договоренностей ранее, - говорит Ожет Шегирбаев.

    Швейцария, по его мнению, была и остается важным торгово-экономическим партнером страны. За 30 лет, с 2005 года по первое полугодие 2025 года, общий объем валовых прямых инвестиций из Швейцарии составил порядка 35,8 млрд долларов США, в стране работает порядка 290 юридических лиц, филиалов и представительств со швейцарским участием. Только за январь-сентябрь текущего года, торговля составила 1,1 млрд. долл. США, что, хотя и ниже на 20,6%, чем за аналогичный период предыдущего года, тем не менее это достаточно весомые показатели. Основную часть составляет казахстанский экспорт - 823,3 млн долларов США, почти 80% которого составляет сырая нефть.

    - Если отходить от общих цифр, в предыдущие периоды были достигнуты значимые договоренности Stadler Rail на сумму свыше 2 млрд евро по производству и обслуживанию вагонов. Имеются отдельные инвестиционные проекты в сфере аграрного сектора. Если же говорить о перспективах, то это, во-первых, привлечение швейцарских технологий и инвестиций в экономику страны, углубление переделов производимой продукции в Казахстане. Помимо открытия новых совместных предприятий, это еще и транспортно-логистический комплекс, который в последние годы активно развивается и вызывает интерес у европейской стороны, – уверен эксперт.

    Также Ожет Шегирбаев перспективным считает развитие сотрудничества в сфере АПК. Ранее уже проводились переговоры и были отдельные поставки мясной продукции в Швейцарию.

    - И в-третьих, это расширение линейки поставляемой продукции на швеццарский рынок. Как уже было сказано, основу нашего экспорта составляет сырая нефть, с учетом имеющегося потенциала в сфере АПК, ИТ-сектора, можно говорить, что потенциал задействован не в полной мере. Например, ранее уже заявлялось о  наращивании экспорта по 90 товарным позициям на сумму свыше 500 млн долларов США. Можно ожидать в ближайшее время заключения договоренностей по широкому спектру вопросов, включая расширение партнерства по локализации швейцарских компаний в Казахстане, в том числе в машиностроении, фармацевтике, сельскому хозяйству, инженерии и цифровых сервисах, - прогнозирует эксперт.

