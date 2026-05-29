Майский визит президента России Владимира Путина в Казахстан и итоги Евразийского экономического форума отражают стремление стран региона сохранять прагматичный баланс интересов на фоне усиливающейся глобальной конкуренции. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту Kazinform в Баку высказал президент Центра политических технологий (Баку), политолог и автор аналитического видеоканала «Vali Alibayov: Политика без иллюзий» Вали Алибайов.

По словам эксперта, Центральная Азия сегодня становится пространством пересечения интересов сразу нескольких мировых центров силы, и участие президента России в саммите ЕАЭС стало важным сигналом о намерении Москвы сохранить стратегическое присутствие в регионе посредством долгосрочных проектов.

Как отметил Алибайов, Астана стремится одновременно развивать сотрудничество с различными международными партнерами, сохраняя самостоятельность во внешнеполитических решениях.

— Это прагматичная политика балансирования. Казахстан старается извлекать выгоду из конкуренции крупных держав, не попадая в зависимость ни от одной из них, — заявил Алибайов.

Эксперт также отметил сотрудничество Казахстана и России в энергетической сфере. По его словам, значительная часть казахстанской нефти экспортируется через российскую инфраструктуру, тогда как Казахстан играет важную роль в обеспечении транзита российских энергоресурсов в направлении Китая и стран Центральной Азии.

Отдельно Алибайов выделил гуманитарную составляющую переговоров. В частности, стороны подписали заявление «О семи основах дружбы и добрососедства», а также договорились о реализации совместных образовательных проектов.

— Через гуманитарные инициативы и образование Москва стремится сохранить культурные и общественные связи с регионом. Это важный элемент так называемой «мягкой силы», — отметил он.

Комментируя итоги форума ЕАЭС, эксперт указал, что за обсуждением ИИ стоят вполне практические задачи, связанные с модернизацией торговли, логистики и таможенных процедур.

— Для стран ЕАЭС сейчас особенно важны единые цифровые стандарты и автоматизация процессов. Без этого бизнесу будет сложно выдерживать глобальную конкуренцию, — подчеркнул Алибайов.

Оценивая перспективы ЕАЭС, он отметил, что объединение постепенно трансформируется в прагматичную экономическую платформу.

— Речь уже не идет о создании глубокого политического союза. Страны региона внимательно относятся к вопросам суверенитета, однако ЕАЭС сохраняет актуальность как механизм упрощения торговли, транзита и экономического взаимодействия, — заключил эксперт.

