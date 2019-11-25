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Визит Президента РК в Кыргызстан: о чем будут говорить Главы государств

25 Ноября 2019 17:05
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Визит Президента РК в Кыргызстан: о чем будут говорить Главы государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Сооронбая Жээнбекова совершит государственный визит в Кыргызстан. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Программа визита Президента предусматривают двусторонние переговоры с главой республики Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в очередном пятом заседании высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики. В ходе переговоров на высшем уроне будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах», - сказал Айбек Смадияров.

Было отмечено, что сторонам планируется подписание ряда двусторонних документов, такие как совместная декларация Глав государств и решение высшего межгосударственного совета, утверждение комплексной программы по сотрудничеству между странами на 2020-2022 годы, также других межправительственных и межведомственных соглашений.

Согласно озвученным данным, по итогам первого полугодия 2019 года товарооборот между нашими странами составил 389, 4 миллиона долларов США. При этом экспорт из Казахстана в Кыргызстан за данный период составил 269,2 миллиона долларов США.

«28 ноября в Бишкеке Глава государства также примет участие в сессии совета коллективной безопасности организации. Ожидается, что Главы государств - членов ОДКБ обсудят широкий круг вопросов взаимодействия в рамках деятельности организации, а также подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году. Вместе с тем совет коллективной безопасности планирует утвердить план мероприятий по празднованию 75-летия победы в ВОВ, план коллективных действий стран-ОДКБ по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019 -2021 годы, перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье», - добавил Айбек Смадияров.

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Ключевые слова: МИД РК, Президент Казахстана, Кыргызстан,
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Автор:

Серик Сабеков

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