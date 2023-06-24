Визит президента Германии, сирийские переговоры, победа футболистов: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о завершении Астанинского процесса по Сирии, о визите президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан, о семинаре по исламским финансам. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Reuters:Казахстан неожиданно предложил прекратить переговоры по Сирии в Астане

21 июня агентство Reuters опубликовало статью, в которой обсуждалось неожиданное предложение Казахстана о прекращении переговоров по Сирии в Астане. Казахстан, который предоставлял площадку для мирных переговоров по Сирии с 2017 года, выдвинул идею завершения переговоров.

В статье освещается предыстория переговоров в Астане и их вклад в мирный процесс в Сирии. В нем упоминается, что предыдущие раунды переговоров в Астане помогли добиться прекращения огня, и создать зоны деэскалации.

Агентство Reuters цитирует заместителя министра иностранных дел Казахстана Каната Тумыша, который сказал, что «постепенный выход Сирии из изоляции в регионе можно рассматривать как признак того, что Астанинский процесс выполнил свою задачу».

«Принимая во внимание возвращение Сирии в арабскую семью, предлагаем официально объявить 20-ое заседание по Сирии последним в рамках Астанинского процесса», - сказал замминистра, которого цитирует Reuters.

The Diplomat:Кто несет ответственность за пожары в Казахстане

The Diplomat, американское СМИ, предоставляющее анализ и комментарии к событиям, происходящим в Азии и по всему миру, опубликовало 23 июня статью о недавних лесных пожарах в области Абай.

Статья посвящена лесным пожарам в Казахстане. В ней исследуются проблемы, с которыми сталкиваются власти при борьбе с ними. В статье рассматриваются различные факторы, способствующие возникновению пожаров, включая изменение климата, деятельность человека и недостаточные ресурсы для тушения пожаров. Кроме того, говорится о воздействии пожаров на окружающую среду Казахстана.

Фото: gov.kz

«Акимы регионов несут ответственность в той мере, в какой пожары произошли в пределах их юрисдикции, но надзор за лесным хозяйством и реагированием на чрезвычайные ситуации официально контролируется на национальном уровне. Токаев раскритиковал чиновников на уровне кабинета министров. 10 июня он оперативно уволил министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, который занимал этот пост с 2020 года», - говорится в статье.

Pakistan Observer:Институт IsDB совместно организует семинар по исламским финансам в Казахстане

23 июня Pakistan Observer опубликовал статью, в которой рассказывается о совместных усилиях Института Исламского банка развития (ISDB) по организации семинара по исламским финансам в Казахстане в рамках Astana Finance Days 2023.

В статье подчеркивается растущий интерес к исламским финансам в Казахстане и их потенциал внести свой вклад в экономическое развитие страны.

«Участники дискуссии на этой сессии, в состав которой вошли эксперты из Малайзии, Таджикистана, Казахстана и Саудовской Аравии, поделились своими рекомендациями по дифференциации исламских банковских продуктов с точки зрения ценностных предложений, конкурентоспособности, качества услуг и этических принципов для привлечения клиентов. Участники дискуссии обсудили важность наличия организаций-лидеров /институтов, способных возглавить прорыв в сфере исламских финансовых услуг, и рекомендовали Казахстану и другим новым исламским финансовым юрисдикциям использовать уроки и истории успеха других зрелых исламских финансовых стран, которые прошли через аналогичные пути в прошлом», - пишет издание.

Фото: pakobserver.net

Interfax:Премьер-министры Азербайджана и Казахстана обсудили сотрудничество в области транспорта и энергетики

23 июня «Интерфакс» сообщил о встрече премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Баку.

Обе стороны обсудили сотрудничество в различных секторах, включая торговлю, транспорт и логистику, энергетику и сельское хозяйство. Правительство Казахстана выразило готовность тесно сотрудничать с Азербайджаном для достижения целей, поставленных на самом высоком уровне, с целью увеличения объема взаимной торговли до 1 млрд долларов в ближайшем будущем.

«Казахстан и Азербайджан также активно сотрудничают в транспортно-логистическом секторе, - сказал Смаилов.

По его словам, в этом контексте ключевую роль будет играть полное использование пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута. Объем грузов, отправленных по этому маршруту, превысил 1 млн тонн, увеличившись на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В то же время, чтобы устранить узкие места на этом маршруте, Казахстан строит два железнодорожных пути на участке между Достык и Мойынты, контейнерный хаб в порту Актау и железную дорогу в обход станции Алматы», - говорится в статье.

Deutsche Welle:Германия и Казахстан стремятся к углублению партнерства

В статье, опубликованной Deutsche Welle 22 июня, обсуждаются усилия Германии и Казахстана по укреплению их партнерства в различных секторах. В нем освещается недавняя встреча президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, на которой они выразили взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества.

В статье подчеркивается важность экономических связей между двумя странами. В ней упоминается позиция Германии как одного из ключевых торговых партнеров Казахстана и потенциал для дальнейшего расширения двусторонней торговли. Это также подчеркивает заинтересованность Германии в инвестировании в сектор возобновляемой энергетики Казахстана, особенно в ветровую и солнечную энергетику.

«В своем вступительном заявлении на встрече делегаций Штайнмайер высоко оценил реформы, проведенные при президенте Казахстана Токаеве. Он приветствовал отмену смертной казни, в частности, а также введение конституционного суда и борьбу с коррупцией», - сообщает издание.

Trend:Отношения между Азербайджаном и Казахстаном успешно развиваются во всех сферах - Президент Ильхам Алиев

Бакинское информационное агентство Trend опубликовало 22 июня статью, в которой рассказывается об успешном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном в различных секторах и визите Премьер-Министра Казахстана Алихана Смаилова в Баку.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул стратегический характер отношений и высоко оценил позитивный прогресс, достигнутый во всех областях. Он отметил широкую повестку двусторонних отношений и важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан.

Фото: en.trend.az

«Президент Азербайджана заявил, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения этого сотрудничества, подчеркнув, что все это служит увеличению объема товарооборота, созданию дополнительных возможностей для бизнеса, реализации масштабных проектов в энергетической, транспортной и других сферах», - говорится в статье.

Lonely Planet:Пересе кая Казахстан на поезде - двухнедельное путешествие в ушедшую эпоху

Американское туристическое издание Lonely Planet опубликовало 21 июня статью, рассказывающую о Казахстане как гостеприимном месте для путешественников. Автор делится своим личным опытом знакомства с регионом, отправившись в двухнедельное путешествие на поезде.

Увлеченный историей, автор проехал на семи разных поездах от Астаны на севере до древнего Туркестана на юге.

Фото: Juan Martinez

«Во время этих долгих поездок я совершил путешествие в ушедшую эпоху. В этих поездах советской эпохи, с их особым сочетанием старины и комфорта, время, казалось, замедлилось - и манило очарование неизведанного», – пишет автор Хуан Мартинес.

BBC:Отборочные матчи Евро-2024: поражение Северной Ирландии от Казахстана лишает надежды на квалификацию

20 июня BBC Sports сообщила об исторической победе футбольной сборной Казахстана над Северной Ирландией в отборочном матче Евро-2024.

«И что будет с этим сценарием для Северной Ирландии и их болельщиков, когда уляжется пыль на старте квалификации Евро-2024, которая принесла три очка в четырех матчах? В сентябре им предстоит провести два выездных матча со Словенией и Казахстаном, поэтому набрать очки будет непросто», - пишет издание.