Визит председателя КНР - победа казахстанской дипломатии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Визит председателя Си Цзиньпина в Астану осенью 2022 года был наполнен символичными знаками в каждой мелочи. Главным хэдлайном визита являлось то, что впервые после начала пандемии глава КНР выехал за рубеж. Начиная с конца 2019 года, председатель КНР не покидал Китай, так как был солидарен с борьбой своего народа против COVID-19 и избегал каких-либо внешних контактов. Эпидемиологическая ситуация наконец изменилась, а с учетом того, что Китай крупнейший мировой инвестор, то приезда китайского руководителя ждут во многих регионах, из которых наиболее важной оказалась Центральная Азия во главе с Казахстаном, передает МИА «Казинформ».

Визит удачно совпал с юбилейными датами 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном и 20-летием подписания китайско-казахстанского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Победа казахстанской дипломатии, которая сумела убедить высшую китайскую элиту прибыть в Астану, объясняется несколькими главными факторами.

Во-первых, 2022 год стал особенным годом для Казахстана, начиная с трагических январских событий, заканчивая масштабными политическими и экономическими реформами, которые объявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

В Китае осознают важность перемен в соседней стране, с которой их связывают стратегические отношения. Из всех других традиционных партнеров КНР таких масштабных изменений больше нигде не происходит. Пекину важно показать, что он не просто видит казахстанские реформы, но также положительно оценивает и доверяет, ведь высшим показателем доверия является визит главы государства. Приезд Си Цзиньпина показывает, на уровне руководителя «второй экономики мира», что Казахстан не только полностью оправился от потрясений начала года, но и справляется с последствиями текущей геополитической нестабильности, оставляя Казахстан своего рода «островом безопасности и спокойствия».

Во-вторых, председателю Си Цзиньпину и Президенту Касым-Жомарту Токаеву уже давно была необходима личная встреча. Договоренность о ней была еще в 2019 году, но COVID-19 сбил все планы. Возможно, это даже к лучшему, так как теперь Президент Касым-Жомарт Токаев и председатель Си Цзиньпин встретились в условиях строительства Нового Казахстана.

Амбиции «Нового Казахстана» это хороший повод дать новый импульс казахстанско-китайским отношениям, но добиться такового практически нереально без встречи на самом высшем уровне.

В-третьих, была необходимость скоординировать дальнейшие планы казахстанско-китайского сотрудничества, в частности по китайской инициативе «Один пояс – Один путь». Новая геополитическая реальность, возникшая после украинского кризиса и западных санкций, требует тщательного и выверенного подхода, чтобы казахстанско-китайские проекты не пострадали. Эту задачу удается виртуозно решать, так как несмотря на новые трудности, казахстанско-китайский товарооборот за первое полугодие 2022 вырос почти на 38%, увеличилось количество транзитного транспорта и оказания новых логистических услуг.

Повестка казахстанско-китайских отношений для обоих лидеров представляла высокую важность, поэтому неудивительно, что весь визит проходил в очень пышной, дружественной, но при этом деловой обстановке.

Был подписан ряд меморандумов, в частности в сфере наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также по вопросам использования трансграничных водных ресурсов.

Особо надо отметить, что в ходе визита прозвучала договоренность о совместном строительстве третьего железнодорожного КПП. На сегодня их только два: Достык-Алашанькоу и Хоргос. Количество поездов непрерывно растет, малейший сбой в системе уже приводит к огромным очередям и неудобствам для бизнесменов обоих стран.

Надо понимать, что любые финансовые «неудобства» бизнеса, по суровым законам экономики впоследствии ложатся на плечи рядовых казахстанских потребителей. Построение третьего железнодорожного перехода серьезно облегчит текущую ситуацию и даст задел на большую интенсификацию контактов и снижению издержек как бизнеса, так и рядовых покупателей.

Помимо этого, руководители Казахстана и Китая договорились о создании в будущем центров культуры в обеих странах, а также знаменитой китайской мастерской Лу Баня в Казахстане. Лу Бань — это легендарный покровитель китайских строителей и ремесленников, а его «мастерские» это современные обучающие и производственные центры, где казахстанцы смогут обучатся достижениям китайской науки и техники, автоматизации производства, робототехники, энергетики, строительства, транспорта, средств связи, IT-технологий и сложной новейшей медицинской аппаратуре. Сооружение такой «мастерской» потребует от китайской стороны не меньше полутора миллионов долларов США.

Казахстанский и китайский лидер также подписали ряд документов, которые должны будут стимулировать сотрудничество по программам «Зеленый Шелковый путь», «Шелковый путь здоровье» и «Цифровой Шелковый путь».

Для казахстанских студентов и бизнесменов очень обнадеживающими в ходе переговоров стали слова о том, что что государственные органы обоих стран будут работать над тем, чтобы облегчить казахстанцам возможность поездки, в частности, восстановить студенческий поток, который прервался в связи с пандемией. По итогам визита Президент Касым-Жомарт Токаев вручил председателю Си Цзиньпину высшую почетную медаль Казахстана «Алтын Қыран». Между странами закреплен новый документ под названием: «Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой».

Автор: Адиль Каукенов