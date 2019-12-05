Визит Касым-Жомарта Токаева в Германию укрепит партнерство стран – немецкий эксперт

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию укрепит партнерство с ФРГ и станет возможностью обозначить Берлину, что стабильные и целенаправленные реформы останутся ключевыми элементами политики Казахстана. Такого мнения придерживается немецкий эксперт по Центральной Азии и журналист Урс Ункауф, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5-6 декабря совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия.

«Казахстан является крупнейшим экономическим партнером Германии и Европы в Центральной Азии, тогда как приверженность казахстанской стороны экономической дипломатии во многом способствует постоянному наполнению этой динамики», - написал Урс Ункауф в электронном письме «Казинформу».

Валовый приток прямых инвестиций из Германии в Казахстан в период с 2005 года по 2-й квартал нынешнего года составил 5,2 млрд долларов.

«На германо-казахстанском экономическом форуме в Берлине в начале октября казахстанская делегация во главе с Заместителем Премьер-Министра Романом Скляром снова смогла инициировать инвестиционные проекты на сумму около 700 млн долларов», - поделился эксперт.

«С политической точки зрения Казахстан также играет ключевую роль для Германии и Европейского союза в регионе. Казахстан, для которого характерна социальная стабильность, является незаменимым двигателем безопасности и мирного урегулирования конфликтов в Евразии», - отметил он.

«Казахстанские многосторонние мирные инициативы, например, такие как борьба за ядерное разоружение или содействие диалогу между Евразией и Европой, получили высокое международное признание», - добавил У. Ункауф.

Поэтому, как считает эксперт, цели германской внешней политики в Центральной Азии и интересы Казахстана во многом совпадают.

Что касается выбора Касым-Жомартом Токаевым Германии в качестве первого государства ЕС для посещения с официальным визитом, эксперт объяснил это тем, что Берлин рассматривается Нур-Султаном в качестве основного партнера в Европе.

«Не только уже упомянутые интенсивные экономические отношения, но также многочисленные культурные и личные связи являются существенным фактором для прекрасных двусторонних отношений», - объяснил У. Ункауф.

На его взгляд, деятельность Немецко-казахского общества в Берлине и Казахстанско-немецкого университета в Алматы цементируют отношения между странами.

«Визит Президента в Берлин поможет укрепить роль Казахстана как важнейшего партнера Германии в Центральной Азии и донести важный сигнал о том, что динамичные, стабильные и целенаправленные реформы останутся ключевыми элементами политики Казахстана», - заключил он.

Фото: www.uzbekistan.de