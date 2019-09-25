Визит Касым-Жомарта Токаева можно отнести к знаковым и актуальным для страны - Айдар Амребаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По мнению политического аналитика Айдара Амребаева, несмотря на официальный повод - участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева имеет определенное геополитическое измерение, передает МИА «Казинформ».

По словам аналитика, второй Президент суверенного Казахстана основой своей политики обозначил построение современного государства, которое «слушает и слышит» свой народ. В связи с чем опытный дипломат Касым-Жомарт Токаев дальновидно полагает необходимым не только расширить поле для внешнеполитического маневра, но и своим американским вояжем демонстрирует стремление восстановить гармоничный баланс влияния внешних сил на Казахстан, отмечает Айдар Амребаев.

«И здесь оживление технологического и инвестиционного сотрудничества с крупнейшей экономикой мира как нельзя кстати. Интересно, что наш Президент начал свой визит в США с аналитической поддержки своих внешнеполитических действий со стороны авторитетных экспертных кругов Америки в Атлантическом Совете США. Полагаю, что это интеллектуальное наполнение казахстанской внешней политики позволит обратить внимание политических элит Соединенных Штатов на нынешнюю конфигурацию сил в нашем регионе, сделав решительный шаг в сторону активного и дееспособного расширения стратегического партнерства Казахстана и США на современном этапе. Это, безусловно, не является демаршем в сторону от союзничества с Россией и тем более не альтернатива экономическому сотрудничеству с Китаем, а стремление к гармонизации международных отношений в нашем непростом регионе. Хотелось бы напомнить, что американцы занимают лидирующие позиции в инвестиционных проектах экономики Казахстана, опережая китайцев по объему инвестиций. Их объем на сегодня составляет около 48 млрд долларов США. При этом именно американские компании были первыми, кто пришел в Казахстан еще на заре независимости.

По мнению политического аналитика Айдара Амребаева, этот визит можно отнести к знаковым и весьма актуальным для страны, осуществляемым в русле дальнейшего углубления многовекторной внешней политики Казахстана, предложенной основателем современного Казахстана, - Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, в разработке которой весомую роль сыграл действующий Президент Касым-Жомарт Токаев. На этом примере можно четко проследить преемственность внешнеполитического курса Казахстана, нацеленного на построение открытой экономики.

Следует особо отметить, что имеющий огромный опыт международной деятельности второй Президент в своей политике задействует свой главный профессиональный ресурс - дипломатию в интересах не только укрепления собственного авторитета как незаурядного политика, но и в национальных интересах нашей страны. И это, пожалуй, главное, что ожидает от него общественность Казахстана - это и внешне, и внутренне сбалансированное и гармоничное развитие государства в интересах всего общества.