Визит Фицо или «неделя Восточной Европы в Казахстане»

Усиление двустороннего диалога

Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал Словакию как надежного европейского партнера, подчеркнув, что перед нашими странами открыты широкие горизонты сотрудничества.

– Казахстан и Словакию связывают тесные взаимоотношения. Мы осуществляем крупные проекты. Я считаю, что имеются возможности, которые еще предстоит должным образом изучить и раскрыть в будущем, – отметил Глава государства в ходе переговоров с Робертом Фицо.

Фото: Акорда

Наши страны объединяет многое. В экономике – серьезные планы, в политике - отсутствие разногласий. В ходе встречи стороны подчеркнули приверженность мирному урегулированию конфликтов, выразив общую обеспокоенность в связи с геополитической нестабильностью, глобальными противоречиями и торговыми войнами.

Объединяет нас и отношение к истории. Роберт Фицо выразил особую благодарность Казахстану за вклад в освобождение Словакии во время Второй мировой войны. Кстати, в рамках визита он возложил цветы к Монументу защитникам Отечества, почтив память павших героев.

– Ваше Превосходительство, с глубоким уважением мы следим за Вашими усилиями по развитию страны и Вашим амбициозным планом построения нового Справедливого и Процветающего Казахстана. Я постоянно призываю своих коллег в Европейском союзе не замыкаться только на делах внутри ЕС, а шире смотреть на мир, изучать опыт других стран и их достижения. Нам следует укреплять сотрудничество и более активно взаимодействовать с партнерами по всему миру, – заявил Премьер-министр Фицо, а позже пригласил Президента РК посетить Словакию.

Фото: Акорда

Эксперт Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Таисия Мармонтова назвала Словакию «восходящим трендом».

– Отношения между нашими странами долгое время были довольно умеренными и получили новый интерес с 2010-х годов. Словакия активно продвигает в Казахстан зеленые технологии, IT, машиностроение. Казахстану же в целом интересен и полезен словацкий опыт реформ в сфере взаимодействия с ЕС, потому что мы, как Средняя держава, пытаемся развивать отношения с большим количеством партнеров и международных организаций, – отмечает Т.Мармонтова.

Потенциальные экономические выгоды

В ходе переговоров обсуждалось расширение сотрудничества в сферах энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства, логистики, цифровизации, образования и туризма, возможность совместных НИОКР‑проектов, обмена опытом в управлении критически важными ресурсами.

Казахстан готов экспортировать в Словакию нефть, газ, уран, продукты питания и другие товары. Отмечены значительный потенциал сотрудничества в военно-технической области и особая роль Казахстана как транспортного хаба.

– Мы придаем большое значение углублению инвестиционного взаимодействия. В этом контексте ключевую роль играет Межправительственная комиссия. Я предложил повысить уровень ее сопредседателей до уровня министров, – заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая перед представителями СМИ по итогам переговоров.

Фото: Акорда

К слову, с Робертом Фицо в нашу страну прибыли представители крупного словацкого бизнеса.

– Укрепление присутствия на уровне бизнес-миссий, создание совместных исследовательских и образовательных центров, продвижение экспорта казахстанских товаров, развитие совместных энергетических проектов – все это должно быть частью обновленной стратегии. Также стоит использовать потенциал общественной и научной дипломатии, чтобы формировать образ Казахстана как динамичного и ответственного партнера, – считает главный эксперт Отдела европейских и американских исследований КИСИ при Президенте РК Марат Рамазанов.

Страны Восточной Европы – «ворота» в ЕС

Эксперт Таисия Мармонтова отмечает, что сегодня страны Восточной Европы важны для нас как окно для диверсификации связей.

– Восточная Европа — это такое нейтральное поле внутри ЕС, в отличие от западной Европы, которая сейчас демонстрирует большое число идеологических барьеров. Восточная Европа смотрит шире и прекрасно показывает то, как работают державы Среднего уровня, – разъясняет эксперт, заметив, что политически это платформа для демонстрации многовекторности, и Казахстану очень выгодно развивать связи, продолжать налаживать контакты с ЕС, не ограничиваясь крупными игроками.

По словам Марата Рамазанова, государствам Восточной Европы, в том числе Венгрии, Словакии и Болгарии, в общеевропейском векторе внешней политики Казахстана отведено достаточно весомое место.

– Экономически эти страны могут пока не быть ключевыми торговыми партнерами в абсолютных цифрах, но они важны как инвестиционные и логистические «ворота» в Евросоюз. Это во многом предопределено их стремлением к налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном, который воспринимается мировым сообществом в качестве Средней державы с растущей ролью на евразийском пространстве, – отмечает М.Рамазанов.

Фото: из личного архива

Чисто в географическом смысле Евросоюз со вступлением Венгрии, Словакии и Болгарии приблизился к Казахстану и Центральной Азии. Это, утверждает эксперт, объективно увеличивает значимость ряда совместных проектов, в том числе в транспортно-коммуникационной и энергетической сферах. В результате расширился прямой доступ к обширному общеевропейскому рынку, товарам, услугам и современным технологиям, что отвечает прагматичным интересам нашей страны.

– В этом плане Венгрия, Словакия и Болгария занимают нишевое, но перспективное положение в архитектуре казахстанской внешней политики. Во-первых, их членство в ЕС дает Казахстану возможность выстраивать двусторонние связи, которые параллельно усиливают казахстанские позиции в рамках отношений с Брюсселем. Во-вторых, Восточная Европа – это часть «новой Европы», которая менее обременена постсоветской повесткой и стремится к прагматичному взаимодействию, – объясняет М.Рамазанов.

Однако эксперты отмечают, что отношения с каждой из выше перечисленных восточноевропейских стран формируются по-своему.

С Венгрией, например, наблюдается наиболее интенсивный политический диалог. Наши страны поддерживают стратегическое партнерство, а Будапешт активно продвигает идею расширенного сотрудничества с тюркоязычными государствами, в том числе через ОТГ. Венгрия также активно инвестирует в агросектор, финансы, образование.

– Словакия традиционно активна в ЕС и НАТО, и отношения с ней больше сконцентрированы на технологиях, образовании и медицинских инициативах. При этом Венгрию и Словакию отличают особые подходы к значительному числу актуальных вопросов европейской и международной повестки. Болгария выступает как важный партнер по энергетике и транзиту, чрезвычайно высок имеющйися между странами потенциал взаимодействия в сфере логистики и зеленой энергетики, – подчеркнул М.Рамазанов.

ТМТМ – связующая нить

Эксперты отметили, что интерес к Среднему коридору делает регион Восточной Европы важным в транспортно-транзитной политике Казахстана. В ходе переговоров с Премьер-министром Словакии этот вопрос был одним из приоритетных.

– Мы обсудили возможность совместного использования потенциала одного из стратегически важных торговых маршрутов – Транскаспийского международного транспортного коридора. Я пригласил словацких партнеров принять участие в данном проекте, который может открыть новые горизонты для двусторонней торговли, – отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая перед СМИ.

Казахстан, безусловно, заинтересован в развитии ТМТМ, как и все три упомянутые страны Восточной Европы.

– Средний коридор для нас – это выход на рынки ЕС, а государства Восточной Европы – своеобразные «дружеские двери», особенно это стало актуально после 2022 года. И сейчас важно создавать инвестиционные площадки в рамках коридора, так как пока европейские бизнесмены мало понимают, как заходить на казахстанский рынок через этот маршрут, – подчеркивает Таисия Мармонтова.

Фото: из личного архива

Растущая значимость Среднего коридора, разумеется, связана не просто с энергетикой и логистикой, но в том числе с поставками нефти, цена на которую, считает эксперт, будет весьма волатильной в связи со сложной геополитической обстановкой.

Подводя итог, можно сказать, что визит Роберта Фицо, как и переговоры с другими лидерами восточноевропейских государств, демонстрируют усиление диалога и направлены на увеличение экономического взаимодействия и стратегическую кооперацию как в двустороннем аспекте, так и на многосторонней основе, чему способствует политическая воля, сильные культурно-исторический и гуманитарный компоненты.