Визит Елбасы в Японию имел важное символическое значение - Антон Бугаенко

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Визит Елбасы Нурсултана Назарбаева в Японию имел важное символическое значение, а также был наполнен значимой практической повесткой. Об этом рассказал эксперт ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Антон Бугаенко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Визит Нурсултана Назарбаева в Японию состоялся 23-24 октября.

Первый президент Казахстана принял участие в церемонии вступления на престол нового императора Японии Нарухито.

«Приглашение на церемонию имеет большое символическое значение для двусторонних отношений и является признанием Казахстана в качестве приоритетного регионального партнера в Центральной Азии. В случае с дальневосточной культурой подобные символические шаги действительно имеют значение», - говорит эксперт.

На церемонию были приглашены также главы других стран-партнеров Японии и члены монарших семей, близких к японской. Среди них были принц Соединенного Королевства Чарльз, король Нидерландов Александр, король Испании Филипп VI и король Бутана Вангчук.

«Эта церемония ознаменовала начало новой эпохи японской истории – периода Рэйва (令和), что означает, согласно официальному толкованию, «прекрасная гармония». Значимый в японской политической и общественной жизни момент, который должен символизировать обновленную политику Японии», - сказал он.

По его словам, император является символом государства, а власть сосредоточена в руках Кабинета министров и парламента.

«Однако необходимо отметить, что премьер-министр Синдзо Абэ взял этот девиз на вооружение японской дипломатии. Таким образом, эпоха Рэйва во внешнеполитической жизни Японии начинается с проактивной позиции, в частности с более активной континентальной политики. И существуют определенные основания полагать, что эта политика будет все менее зависеть от японско-американского союза», - добавил Антон Бугаенко.

Он также отметил, что важный для Казахстана момент – Япония начинает входить в проекты, направленные на развитие различных регионов Евразии, удаленных от традиционной сферы активности Японии. В частности, речь идет о договоренностях - совместном участии Японии и Китая в ряде инвестиционных проектов в Восточной, Юго-восточной и Южной Азии.

«Намечается коррекция континентальной политики Японии от сосредоточенности на исключительно «своих» проектах к формированию либеральной для инвестиций и другого экономического сотрудничества среды на всем просторе Евразии. И этим может воспользоваться Казахстан, привлекая японские инвестиции в свою экономику. На начало 2019 года объем инвестиций японских компаний составил 5,9 млрд долларов, а количество предприятий с японским участием достигло 70. В 2019-2021 годах Казахстан рассчитывает привлечь около 1 млрд долларов инвестиций. Активизация Японии в инвестировании на континенте дает шанс на привлечение новых инвестиций японских компаний», - заявил эксперт.

Нурсултан Назарбаев стал единственным самым высоким представителем центрально-азиатского регионана церемонии вступления на престол, что уже само себе подчеркивает значимость Казахстана для региональной политики Японии. Впрочем, о значимости казахстанско-японских отношений Нурсултан Назарбаев поговорил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Елбасы отметил роль японских инвестиций в Казахстане.

«Вложения японских компаний в казахстанскую экономику способствовали росту товарооборота между странами. Так, за 2018 год объем товарооборота увеличился на 54%, достигнув показателя в 2 млрд долларов. Такие темпы вызваны высокой комплиментарностью экономик двух стран: не имея собственных сырьевых ресурсов, Япония импортирует из Казахстана нефть и металлы, в свою очередь, поставляя высокотехнологичную технику», - заметил А. Бугаенко.

Во время встречи с Нурсултаном Назарбаевым Синдзо Абэ отметил важность гуманитарных контактов между Казахстаном и Японией: «расширение человеческих контактов приведет к дальнейшему развитию экономических и деловых отношений». При этом он отметил также необходимость дальнейшего улучшения бизнес-климата в Казахстане.

«Здесь необходимо отметить, что Япония обладает одной из наиболее эффективных моделей проекции своей мягкой силы. В Казахстане действует казахстанско-японский центр, к основным целям которого относится не только распространение японского культурного влияния, но и оказание поддержки в контактах между казахстанским и японским бизнесом.

Отдельной важной темой визита Нурсултана Назарбаева стала антиядерная повестка. Инициативы, выдвинутые Елбасы в последние десятилетия, нашли отклик в пострадавшей от ядерных бомбардировок Японии. Две страны, пострадавшие от применения и испытания ядерного оружия, формируют общий фронт в международных организациях в вопросах ядерного разоружения.

Визит Нурсултана Назарбаева в Японию является важным символическим шагом, за которым стоит сложная дипломатическая работа по практическому улучшению взаимодействия между Казахстаном и Японией на самых разных уровнях: от культурного взаимодействия, содействия японским инвестициям, до совместных действий на международном уровне в инициативах по ядерному разоружению», - заключил эксперт.

Отметим, что в ходе данного визита Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву присудили звание Почетного доктора университета Цукуба.