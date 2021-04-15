Визит-центр построят на поселении Ботай в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области намерены археологические объекты превратить в музеи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов сообщил, что в Комплексном плане социально-экономического развития региона на 2021-2025 годы предусмотрены средства на музеефикацию объектов. Речь идет о поселениях Ботай и Ак-Ирий, мазаре «Кызыл оба» и храмовом комплексе «Байкара». На эти цели будут ежегодно выделять по 50 млн тенге.

«На Кызыл оба сделаем навес, чтобы люди могли видеть воочию мазар. В следующие годы – Байкара и Ак-Ирий. На Байкаре раскопки проводились в 1996-1999 годы. Мы хотим восстановить курган вместе с захоронением и показать, как происходили захоронения в сакский период. За счет республиканского центра начнется строительство визит-центра на поселении Ботай. В этом году запланирована разработка ПСД. В следующем - начнется строительство», - сказал Р. Мамбеталинов.

На одном из брифингов и.о. руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов рассказывал, что эскиз визит-центра на Ботае готов. Планируется создать в нем выставочные и конференц-залы, гостиницу. Оформлялся земельный участок под строительство объекта.

По словам Р. Мамбеталинова в Петропавловске установят памятник ботайской культуре.

«Сейчас мы проводим республиканский конкурс на создание скульптурной композиции, посвященной Ботайской культуре. Продлится он до 1 мая. Любой скульптор, архитектор может предложить свои эскизы, конструкции. По итогам конкурса будет проводиться защита перед государственной комиссией. Победитель получит возможность реализовать свой проект», - сказал Р. Мамбеталинов.

В этом году продолжатся археологические исследования на Кызыл оба. В прошлом году вскрыли основной склеп мавзолея. Обнаружили пять скелетов, зеркало, четыре золотые монеты, датируемые 1337-м годом. Р. Мамбеталинов отметил, что благодаря найденным монетам можно установить, что мазар построен в первой половине 14-го века.

«На Кызыл оба планируем выезжать после 15 июня. Объект законсервирован. Впервые в прошлом году применили практику выезда с археологами. Сначала они провели все необходимые работы, потом мы законсервировали объект, чтобы сохранить его. На уровне республики такого еще не проводили. Планируем сделать там купольный навес, установить полевой лагерь. В планах и проведение международного полевого семинара, и создание летней школы археологов. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации», - сказал Р. Мамбеталинов.