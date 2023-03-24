Визит-центр начали строить в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Визит-центр начали строить близ музея-заповедника Хан Ордасы в Бокейординском районе ЗКО. Центр информационно-познавательного обслуживания туристов будет частью комплекса музея. По подсчетам администрации музея, здание будет ежегодно принимать от 15 до 30 тысяч туристов из соседней России и других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

В визит-центре планируют установить информационный сенсорный киоск, который поможет посетителю сориентироваться в залах и экспонатах музея, предоставляя подробную схему экспозиций и возможность электронного поиска. С помощью современного медиа-гида можно будет осуществить виртуальный тур по музею, посмотреть большое количество предметов из музейной коллекции, в том числе тех, которые хранятся в запасниках.

На будущий год разработали научно-проектную документацию по восстановлению и реконструкции зданий в составе музея-заповедника:

- дома, где проживали учителя Жангировской школы (мемориальный музей А. Тажетдинова),

- здание «Литературно-мемориального музея Ш. Бокеева»,

- здание Ханского дворца,

- здание Ханской мечети,

- здание женской гимназии,

- здание «Музея типографии»,

-здание казначейства, где располагается «Музей истории Бокеевской Орды»,

- мавзолеи хана Жангира, кюйши Даулеткерея, ученого Мухаммеда-Салыка Бабажанова, расположенные в 4 километрах от села.

Также для развития потенциала села Хан Ордасы тут планируют открыть объекты отдыха и лечения, организовать этноаул, вело- и конный туризм, а также запустить цех по производству минеральной воды.

Бокейординский историко-музейный комплекс входит в список 100 сакральных объектов Казахстана.